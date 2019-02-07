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專訪／Selina單身2年..大方宣告：面對愛情！　認「放很多線」曝新轉變

記者盧薇淩／專訪

2018年充滿挑戰，2019年隨即到來，Selina在新年的一開始便大方宣告：「我想面對愛情了！」曾經歷過一段婚姻，至今單身2年多的她，不想再被過去束縛，勇敢打開心房去愛，她說：「想要在愛情方面有體會與進展，脫不脫單無所謂，重點是面對愛情的過程。」她笑認自己「放各種線」，要身旁有好對象盡快介紹給她，但又笑說：「只是目前還沒有收回的（線）！」

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina在2019年宣告：想面對愛情了！（圖／記者黃克翔攝）

「當心裡空出一個位子，才能讓另一個人補上」，有句話大致是這樣說的。2年多前和前夫張承中離婚，Selina勇敢在臉書寫下自白，宣告人生重大決定，從燒傷火吻到婚變，人生一路走來顛簸，要打開心房並非容易之事；但2018年是轉折年，S.H.E離開17年的公司華研各自紛飛，Selina面臨倒嗓危機，但也因為倒嗓，她開始正視內在的聲音，決定甩開潛在膽小、懦弱的自我，給自己信心，任何事都勇敢突破，包含曾經害怕的愛情。

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina坦言「放線」中，要朋友幫介紹對象。（圖／記者黃克翔攝）

Selina笑說，不想設定「脫單」目標，怕會為達到目標而忽略過程，重要的是用心體會愛情，身邊真的沒人追？她大喊：「真的沒有！我感受到被追只有在節目裡，那時我超快樂的，真實世界都沒有，不然不會這麼開心。」她近期和妹妹任容萱參與了戀愛實境秀《女兒們的戀愛》，感受到「粉紅泡泡」，但實際上她的生活圈小，總約好友、家人吃飯小酌，笑說社交生活典型不足，媽媽也常說：「你可不可以別一直陪我們吃飯，去約會嘛～」而Selina則會回：「那你要好好把握，明年我戀愛了我就不會陪你們囉。」

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina過年時喜歡和牌咖打打麻將。（圖／記者黃克翔攝）

近幾年過年都不在台灣，Selina今年難得有空檔和「牌咖」們聚聚，打打麻將、小賭怡情。她的牌咖友人包含黃子佼、李明依（Amy）、丁文琪、任媽及2位同事，笑說自己的牌咖很固定，「我們都是10幾年朋友了，缺一就打不成，最喜歡的還是這幾個。」不過她說李明依牌技、賭的大小都在水準之上，「她陪我們打只是純娛樂，牌桌上我、Amy、佼哥都是主持人，這可以多吵！我們nonstop，搞的Kiki很慌，測分貝應該是700分貝吧！」

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina打麻將有賭金停損點「逛花園」。（圖／記者黃克翔攝）

不過Selina和友人打牌習慣「逛花園」，即賭金有個停損點，加上打的金額不大，輸家最多只賠4千，不至於「輸到脫褲」，最開心的還是把打牌當餘興，順便和朋友話家常、聊八卦。不過問起打麻將迷信？Selina透露，有次手氣超「背」，背到彷彿麻將之神都拋棄她了，「我默默到我房間，把枕頭立起來，我就真的谷底翻身！」牌局結束後她對牌咖自招此舉，但認為是心裡因素居多，笑說：「很多人說『狗來富』，但Pinky叫也叫不來，抱在身上..也沒有富啊！」

過年打牌有限度，更不曾打到沒日沒夜。Selina自嘲，已過了能熬夜的年紀，提到牌咖的眉角，她說：「我不喜歡跟一種人打，就是輸到臉色越來越沉、變臉，所以我都跟熟悉的人打啊，聊一些好玩的事。」今年過年，Selina有2個禮拜休假，將帶爸媽到海島國家旅遊，所有花費由她買單盡孝道；至於2019年新願望，除了「面對愛情」之外，她笑說希望能「快樂地賺錢」，期盼有機會拍喜劇電影、主持喜歡的節目。

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina越變越美，也更享受現在。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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selina, she, hebe, ella, 任家萱

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