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圍棋女神美飄仙氣！6歲學棋、0戀愛經驗　年出國20次：犧牲了生活

記者盧薇淩／專訪

「圍棋女神」黑嘉嘉年僅24歲，6歲開始學棋、14歲成為職業棋士，現在是台灣棋院段數最高、職業7段的棋士，她的人生幾乎被圍棋填滿，每年到世界各地比賽，最高紀錄一年比了11場賽、下了40幾盤棋，不僅和家人鮮少時間相處，更沒時間談戀愛，雖然長相甜美又有氣質，至今仍是「母胎單身」，沒嚐過戀愛的滋味。

▲▼美女棋手黑嘉嘉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲黑嘉嘉今年24歲，至今母胎單身。（圖／記者張一中攝）

黑嘉嘉光2018年就出國20次，幾乎大半年都在海外比賽，爸爸平常都在美國工作，一年只能見面兩次，不過爸爸去年退休後，一家人到歐洲旅遊了4個多月增進感情，姊姊雖住在台灣，但平常姐妹倆分開住，加上黑嘉嘉常在外地比賽，相處時間也不多。

和家人相處時間少，雖是24歲青春年華之際，被稱為「女神」的黑嘉嘉卻從未談過戀愛，她苦笑說沒機會能認識新對象，其他國家的棋手幾乎從小就認識，加上要符合她的外貌標準、興趣相投，言下之意是，目前遇到的都看不上眼。問起理想型條件？她笑了笑說，脾氣好、幽默體貼，身高長相不是最主要條件，聊得來最重要，想找個像爸爸一樣的好男人，坦言以前認為不需要戀愛，「我很獨立，不需要別人陪我，但這幾年不斷被問何時交男友，連爸爸都問了，好像可以認真想一想。」

▲▼美女棋手黑嘉嘉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲黑嘉嘉生活幾乎被圍棋塞滿。（圖／記者張一中攝）

當同儕們下課後到處玩耍，黑嘉嘉一直在下棋、接受訓練及比賽；因為圍棋，她犧牲了自己不少生活，國小時，老師不贊同讓她學棋，告訴她職業棋士很辛苦，但因為她喜歡下棋，所以堅持要走這條路。下棋時勝負慾旺盛，8歲那年，下課時間在教室裡和同學下棋，眼看她即將輸了這場比賽，忍不住眼淚潰堤，「那是我第一次輸這麼慘！」

去年兵聖杯比賽，黑嘉嘉在四強賽遇上韓國第一名棋手，一直以來總落敗給同一位，這次比賽結束後，黑嘉嘉落淚了，隔天傳訊給經紀人說「輸了，就不用比了」，個性相當好勝。就連感冒生重病，連續三、四天腸胃炎，她依然抱病上場，「任何比賽都不想放棄，但我學著當坐在棋盤面前，就不想勝負這件事了，全力以赴就好。」

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>,藝人背板,黑嘉嘉。（圖／記者季相儒攝）

▲黑嘉嘉好勝心強烈。（圖／記者季相儒攝）

黑嘉嘉學習把勝負慾放下，主要來自媽媽從小灌輸的觀念，「她很怕我在勝負裡很痛苦，所以常常給我心裡建設。」媽媽是國小老師，發現黑嘉嘉喜歡下棋，鼓勵也嚴格督促，曾經告訴她，「不要以為妳長得漂亮就能怎樣，沒實力就只是花瓶。」媽媽總不斷強調，不能因為長相優勢佔人便宜，凡事還是得靠自己努力，小時候媽媽讓她學體操、游泳，告訴她不只有外表，更要有內涵。即使媽媽4年前過世離開了，她的諄諄教誨依然永存在黑嘉嘉心中，沒有停止、不斷努力著。

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