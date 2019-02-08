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媽媽訓「別以為妳長得美」督促！黑嘉嘉19歲賺百萬..喪母4年爆哭

記者盧薇淩／專訪

「圍棋女神」黑嘉嘉6歲開始學棋、14歲成為職業棋士，年僅24歲的她，小時候愛上圍棋，在媽媽的鼓勵及栽培之下，現已是台灣棋院段數最高、職業7段的棋士。不過生命中的重要明燈，卻在4年前熄滅了，媽媽因急性白血病逝世後，她花了整整一年才慢慢走出喪母痛，但現在回想起媽媽的離去，還是忍不住落下眼淚。

▲▼美女棋手黑嘉嘉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲黑嘉嘉難忍喪母痛，受訪又哽咽泛淚。（圖／記者張一中攝）

媽媽從小栽培黑嘉嘉，陪著她到各地比賽、打理生活起居，就連平常的家事，媽媽都鮮少讓她分擔。但媽媽生病後，黑嘉嘉一切都得自己來，平時和爸爸輪流照顧媽媽，再撥空出國比賽，面臨種種不適應，媽媽自己也頗為自責，黑嘉嘉回想當時說：「我很怕媽看到我比的不好，不想讓她擔心。」

媽媽生病時，黑嘉嘉心情非常黑暗，「她離開前半年，我都沒辦法參加比賽，只要坐在棋盤前就想到她。」媽媽逝世後，比賽成績失去了平常的水準，前半年時，每每有不熟的親戚、朋友問起媽媽近況，她總謊稱母親在國外，黑嘉嘉接受專訪時，還是忍不住泛淚說：「因為我一直不願意面對事實...，不想接受她離開的事實..。」努力地花了1年多時間，才慢慢走出傷痛。

▲▼美女棋手黑嘉嘉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲黑嘉嘉從小被媽媽嚴格教育。（圖／記者張一中攝）

提起媽媽的教育，她是國小老師，從小就提醒黑嘉嘉，不該以長相優勢占人便宜，凡事還是得靠自己努力，還曾嚴厲地說：「不要以為妳長得漂亮就能怎樣，沒實力就只是花瓶。不過雖然媽媽嚴厲，但從未督促她練下棋，媽媽也會要她學著放下勝負欲，「媽媽會灌輸觀念、給我心裡建設，她很怕我在勝負裡很痛苦。」長大後她也理解，不可能永遠都贏，「會希望可以有好成績，只是我壓力大一定下不好，所以放鬆很重要。」

年僅24歲的黑嘉嘉，以下棋獎金、廣告收入賺錢，她笑說自己對於物慾較低，就連女生常買的化妝品、包包或奢侈品都捨不得買，就連出國時買個軟糖，都要「貨比三家」，就是要找到最便宜划算的店。她19歲就存到百萬，達成人生的第一桶金，被讚年紀輕輕就達成小目標，她笑說只是因為從小就喜歡存錢，過年拿到的紅包都會好好存下，不過節省的個性背後，更多的是她犧牲玩樂購物時間，在圍棋上鑽研、努力的過程，才能達成有價的地位。

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,黑嘉嘉。（圖／記者季相儒攝）

▲黑嘉嘉年僅24歲，已靠著自己實力賺得第一桶金。（圖／記者張一中攝）

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

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黑嘉嘉, 圍棋美女

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