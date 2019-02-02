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鹿希派「炸彈發文」從此閉嘴！嚐教訓後體悟：被找麻煩就不講了

記者盧薇淩／專訪

吳宗憲兒子鹿希派因「炸北市府」發文風波一夕成名，從此後被老爸及姊姊Sandy告誡「不准再講白痴的話」，原本要進入新專輯宣傳行程，計畫全被失言事件打亂，更惹來負面觀感，鹿希派受訪時說：「我後來就不發言啦！現在大家對我說的話還是會聯想，畢竟網路上的人就是這樣，我乾脆少說話，不然我很多話想說，但我這資歷可能沒人想聽我講話，我講給朋友聽就好。」

▲▼鹿希派演唱會專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鹿希派因「炸市府」發文風波惹議。（圖／記者湯興漢攝）

鹿希派坦言，做好專輯後沒意識到自己是歌手，「我的音樂你沒有要聽，我發了文你突然把我當音樂人看。」但因為綜藝天王兒子的身份，言行多了更多關注，他也表示不再公開講話，「有時候還是很多話想講，但既然我講話會被找麻煩，那我就不要講話。」不能說話不覺得悶？他直言：「煩啊，但就是Part of the job.（工作的一部分）。」

對於網友不斷攻擊，鹿希派坦然：「出來行走一定會挨刀，有人討論倒也是好事，反正你給我流量我就繼續唱歌。」頂著星二代光環被酸「靠爸」，鹿希派也說：「我利多，雖然因為我爸是吳宗憲，人家想弄我，但好處是音樂容易被聽到，也有很多資源，所以我還是很惜福。」不因星二代身份有壓力，「這是幫助我的音樂，更容易傳到大家耳裡。」回歸本質還是音樂，他妙喻：「不會因為我爸是吳宗憲，我端出大便大家就會說好吃。」

▲▼鹿希派演唱會專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鹿希派表示暫時不會再發言。（圖／記者湯興漢攝）

發文爭議後，吳宗憲依然支持他做音樂，鹿希派感恩地說：「他還是願意給我第二次機會，願意讓我重新再出來，他大可以不支持我，但他沒有趕盡殺絕。」吳宗憲同時是爸爸又是我老闆，問起在心中是怎樣的存在？鹿希派說：「很模範，我是剛進娛樂圈的菜雞，他是娛樂圈大頭，從他處理事情，面對觀眾、媒體的態度，各方面都很值得學習。」

▲▼鹿希派&斯亞FAMOUS PIE演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲鹿希派日前和斯亞舉行演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

說起吳宗憲的教育方針，鹿希派舉例，小時候吃鐵板燒，他一時好奇想摸炙熱的鐵板，媽媽正要阻止時，吳宗憲說：「就讓他摸一次，他就知道了。」透露老爸「不鼓勵也不傷人」，「他不會說『你好棒』，會講個大方向，說『人生』，他時常話中有話，很誠懇地對話、良藥苦口。」不過老爸時常說他「散形（台語：鬆散）」，鹿希派聽了也不多解釋，「我只是不喜歡在別人面前汲汲營營，我覺得不酷。」

不過上頭有3個姊姊，鹿希派坦言小時候曾覺得「男女不平等」，小三時被逼學樂器，他心裡埋怨姊姊們可以出去玩不用練琴，「但我長大後很慶幸，也發現音樂對我來說蠻好玩的，就認真做，反正我也不愛唸書。」上月和斯亞舉行小型演唱會，鹿希派也希望音樂被更多人關注，從小見到老爸在舞台上的樣子，他說：「看到他的演唱會，第一到最後一首歌大家都會唱，這是我的小目標。」但說完之後，鹿希派想了一下又笑說：「不過我的歌都是饒舌，要觀眾都會唱有點難。」

▲▼鹿希派演唱會專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼鹿希派談起父親吳宗憲教育方針。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼鹿希派演唱會專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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鹿希派, 吳宗憲, 斯亞

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