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他尾牙喝醉自爆婚外情！「鹹濕情話全抖出」　全場空氣凝結：她老公坐旁邊

記者田暐瑋／綜合報導

尾牙聚餐難免喝上幾杯，但喝到爛醉把一些「不該說的秘密」全都吐出來就不妙了！某公司尾牙氣氛太嗨，一名40幾歲的男員工被抽中最大獎，醉醺醺上台後大膽告白，對另一女員工煽情告白，讓擔任主持人的何嘉文直呼浪漫，沒想到全場氣氛瞬間凝結，後來才知道這個男員工自爆婚外情，女生的老公就坐在旁邊，當場被戴綠帽。

何嘉文在節目上透露，某次主持尾牙一名40多歲的男員工抽中最大獎，但對方已經喝得醉醺醺，上台時都快站不穩，因為是最大獎，被要求發表感言，沒想到對方一開口就叫了另名女員工的名字：「你知道我很喜歡你嗎～」讓何嘉文以為接下來要上演一段浪漫的告白橋段。

▲尾牙自爆婚外情。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲尾牙自爆婚外情。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

男員工還沒講完，竟然當著全公司的人說：「我超想要...○你的！我跟你說，我常常想著你，我就在打○○！」發現男員工講話越來越不對勁，趕快把他推下台，誰知道他就走到心儀女員工的座位旁，一屁股就坐在女員工大腿上，抱著女生說：「我真的超喜歡你的～」

此時何嘉文才知道，女員工的老公就坐在旁邊，意外得知老婆和男員工的婚外情，同桌其他同事趕緊把兩人拉開，另名主持人則是迅速做結尾結束尾牙，後來她得知其實兩人的婚外情在公司已是「公開的秘密」，但大家都裝作不知道，沒想到這次因為男員工喝醉，自己把婚外情爆了出來。

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