尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

記者田暐瑋／綜合報導

每到歲末尾牙，最讓員工期待的就是抽獎和老闆加碼！某家公司老闆出手超闊綽，原定抽獎項目就有5萬元30個人、10萬元50個人，金額已經遠勝一堆企業，之後還加碼30萬、50萬的抽獎，最後加到100萬8個人，讓擔任主持人的茵茵傻眼，沒想到老闆一嗨，直接豪氣喊：「每個人年終加碼半個月！」一句話就多噴了4000萬，連吳宗憲都甘拜下風。

茵茵分享主持某家企業尾牙的經驗，當天有好幾個現金獎，分為5萬、10萬、30萬、50萬等獎項，每個獎都是10個人起跳，前半場就已經送出了上千萬，且全部都是「現金」，整場尾牙最後加碼的最高金額來到100萬，總共抽出8個員工，讓全場嗨到最高點。

▲茵茵主持過超闊綽尾牙。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



此時，茵茵低聲再問老闆還有沒有需要加碼，但因為尾牙已經進行到晚上12點多，老闆直接豪邁開口：「每個員工加碼半個月年終！」而現場在座的幾乎都是高階主管，平均月薪都已經10幾萬，老闆一句話就再噴出4000萬元，出手闊綽讓人超級羨慕。

此外，梁赫群也曾主持過大陸某直銷公司尾牙，該公司尾牙辦在澳門，老闆包下當地飯店200多個房間，席開5、600桌，他的前面就是「堆成小山」的iphone和ipod當成贈品，有專人像丟鳳梨酥一樣把iphone和ipod丟給台下員工，之後有經理上台，直接豪氣加碼「1萬塊人民幣抽100個人」，總經理則是20萬塊20人，最後大老闆沒招了，索性送出自己的千萬賓利名車，只要抽中的人直接就可以開走。

▲梁赫群（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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