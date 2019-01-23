隋棠產後1個月「激細美腿現形」！　網看傻：這身材叫生過？

記者田暐瑋／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，她生完不到2個月，身材迅速恢復，重回工作崗位，只見她穿著流蘇裙露出一雙美腿，纖細的宛如沒生過孩子，讓不少網友羨慕崩潰：「這身材生過你信？」

隋棠生完後耐不住性子，22日帶著女兒Lucy到公司上班，只見她穿著流蘇裙、踩著高跟鞋，隱約露出白皙美腿，一蹲下就讓大腿性感見客，整雙腿不只沒有贅肉，連水腫的痕跡也沒有，體態回復到少女般的身材，讓一票網友崩潰「生了三個娃的身材！！太厲害了」、「這是剛生完小孩該有的身材嗎？！太佩服了」。

▲隋棠 。（圖／翻攝自隋棠IG）



Lucy目前2歲，出落得亭亭玉立，身高已經逼近隋棠的大腿根部，且手長腳長，遺傳到爸爸媽媽的優良基因，頭髮也留到能綁辮子的長度，母女倆靠在一起合照根本就是神複製，而她看起來相當乖巧，陪在媽媽身邊辦公，也深受其他員工喜愛。

隋棠曾在採訪時透露自己在懷第二胎的時候其實胖了13KG，花一年的時間才瘦回來，之後維持靠的是飲食+運動，「一周一定會擠出三天，每次1.5小時，且持之以恆從來沒有鬆懈。」她的運動菜單是先拉筋熱身40分鐘，可以是跑步或踩腳踏車，之後的50分鐘留給重訓。但小提醒，前面的有氧不要太操，讓身體熱起來就好，之後搭配重訓才會因心肺機能提高，有效加乘消脂的效果，反之如果有氧花太多力氣，影響重訓的強度，還不如一天重訓一天有氧分開做。

▲隋棠露出纖細大腿 。（圖／翻攝自隋棠IG）



此外，隋棠曾表示，婚後再也沒吃過白米飯，「在家都是吃糙米」，最近她更是在IG上曝光吃了一年的早餐食譜，燕麥裡加上杏仁奶，搭配莓果、堅果就是很健康又低卡的一餐。平時出門一定會攜帶水壺，裡面可能是溫水，有的時候也會選擇助代謝的黑豆水或紅豆水。

▲隋棠 。（圖／翻攝自隋棠IG）