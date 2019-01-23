ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

隋棠產後1個月「激細美腿現形」！　網看傻：這身材叫生過？

記者田暐瑋／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，她生完不到2個月，身材迅速恢復，重回工作崗位，只見她穿著流蘇裙露出一雙美腿，纖細的宛如沒生過孩子，讓不少網友羨慕崩潰：「這身材生過你信？」

隋棠生完後耐不住性子，22日帶著女兒Lucy到公司上班，只見她穿著流蘇裙、踩著高跟鞋，隱約露出白皙美腿，一蹲下就讓大腿性感見客，整雙腿不只沒有贅肉，連水腫的痕跡也沒有，體態回復到少女般的身材，讓一票網友崩潰「生了三個娃的身材！！太厲害了」、「這是剛生完小孩該有的身材嗎？！太佩服了」。

▲隋棠 。（圖／翻攝自隋棠IG）

▲隋棠 。（圖／翻攝自隋棠IG）

Lucy目前2歲，出落得亭亭玉立，身高已經逼近隋棠的大腿根部，且手長腳長，遺傳到爸爸媽媽的優良基因，頭髮也留到能綁辮子的長度，母女倆靠在一起合照根本就是神複製，而她看起來相當乖巧，陪在媽媽身邊辦公，也深受其他員工喜愛。

隋棠曾在採訪時透露自己在懷第二胎的時候其實胖了13KG，花一年的時間才瘦回來，之後維持靠的是飲食+運動，「一周一定會擠出三天，每次1.5小時，且持之以恆從來沒有鬆懈。」她的運動菜單是先拉筋熱身40分鐘，可以是跑步或踩腳踏車，之後的50分鐘留給重訓。但小提醒，前面的有氧不要太操，讓身體熱起來就好，之後搭配重訓才會因心肺機能提高，有效加乘消脂的效果，反之如果有氧花太多力氣，影響重訓的強度，還不如一天重訓一天有氧分開做。

▲隋棠 。（圖／翻攝自隋棠IG）

▲隋棠露出纖細大腿 。（圖／翻攝自隋棠IG）

此外，隋棠曾表示，婚後再也沒吃過白米飯，「在家都是吃糙米」，最近她更是在IG上曝光吃了一年的早餐食譜，燕麥裡加上杏仁奶，搭配莓果、堅果就是很健康又低卡的一餐。平時出門一定會攜帶水壺，裡面可能是溫水，有的時候也會選擇助代謝的黑豆水或紅豆水。

▲隋棠 。（圖／翻攝自隋棠IG）

▲隋棠 。（圖／翻攝自隋棠IG）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2萬人…同學崩潰：後悔沒追她

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

夜會辣妹喝茫！　王大陸「發酒瘋搶人手機」還嗆：打我嘛

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫安佐「YouTuber新朋友是他」！同框照曝光　網傻眼阻止：母湯喔

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

女乘客坐最後一排「只露出頭上下晃」！　空姐巡邏走近一看傻眼

小薰「2次戀愛全被劈腿」：我太笨了！　卻被爆當鄭人碩小三

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

不爽郝龍斌挺鄭惠中　余天直播嗆：以後我叫人看到你就打！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

隋棠, Max, Lucy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡依林「開IG新帳號」！1天曬8張新照　「愛人視角」萌哭
  2. 郭書瑤扭腰熱舞！　下秒趴地…瞬間「掉出北半球」辣翻
  3. 最慘樂團主唱！沒錢加值悠遊卡⋯住家樓下目睹女友劈腿
  4. 2018專輯賣破百萬都是他們！3張圖預測Gaon Chart K-POP大獎得主
  5. 尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎
  6. 應采兒陪兒子玩溜滑梯！　Jasper「嚇出這表情」網笑噴
  7. 黑寡婦熬了9年！　獨立電影2月底開拍
  8. 鄭惠中甩巴掌後向鄭麗君道歉撲空　「事實上我知道她忙」
  9. 瑞莎「當台灣人心願又落空」　5年幽靈人口痴等：這是我家
  10. 隋棠產後1個月「激細美腿現形」！　網看傻：這身材叫生過？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366