孫安佐熱到脫衣秀猛肌　逛動漫展大聲告白「我愛02」

記者林奕如／台北報導

孫安佐宣告現身南港展覽館動漫展，但IG直白回網友「不想理媒體」，他19日果真現身動漫展，一現身就被大批媒體包圍，在會場逛了一圈，乖乖排隊進入出版社攤子逛，但人潮實在太多，加上會場溫度高，他索性脫下招牌外套，露出苦練已久的大肌肉。

▲▼人潮眾多，孫安佐脫下外套露出肌肉。（圖／記者周之鼎攝）

孫安佐外套下穿的是《DARLING IN THE FRANXX》女主角「02」的肖像，應媒體要求，他也直接大聲告白「02我愛你」，他逛動漫全程戴棒球帽、脖子上掛耳機，趁空還可以在IG發限時動態，直呼「人真的有夠多！」動漫展不少人驚呼看到他，紛紛上前拍照，甚至有人上前熱情擁抱，耳邊低語分享動漫。

▲▼孫安佐現身動漫展。（圖／記者林奕如攝）

孫安佐事先預告現身南港展覽館動漫展，引起粉絲和媒體關注，他18日晚間在IG高姿態回網友：「關於明天的漫展，我是想要好好享受的，我真的很不想被媒體包圍，我也不想理他們，謝謝各位支持，明天漫展見。」他中午左右和男性朋友、2位清秀女子以及1位cosplay女孩現身動漫展會場，他熱到脫外套，T恤下就是動漫女主角「02」的肖像，顯見對動漫熱愛。

▲▼孫安佐逛動漫展，熱到脫衣。（圖／記者林奕如攝）