理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

記者林奕如／台北報導

知識型YouTuber「理科太太」（本名陳映彤）爆紅，受邀時尚活動跑趴，甜牽理科老公John登場，她身穿透視長裙，內裡是火辣超短熱褲，淡定笑說：「現在滿有女人味，終於有了。下面裙子一開始穿上去有點害羞，美腿若隱若現，有一點性感，先生平常希望我穿多一點，但我有說今天是時尚活動。」

▲理科太太和老公十指緊扣跑趴。（圖／記者林敬旻攝）

理科太太以面癱表情配上平淡語氣，2018年的YouTuber界殺出一條血路，影片開頭：「嗨！大家今天過得好嗎。」也成為流行，她出席活動，應要求多次打招呼，但也許是第一次面對大批媒體，動作有一些僵硬，揮手也十分尷尬，信義區不少路人也驚呼：「是理科太太耶。」

▲理科太太超短熱褲，若隱若現秀美腿。（圖／記者林敬旻攝）

理科太太近期訪問藝人蔡依林、黃子佼、許茹芸等，影片造成討論，最近則是和蕭敬騰同框，老蕭一秒解鎖面癱的她，並且讓她全程甜笑，她說：「老公是有看到照片，有說『誒，笑得很開心』，但我也不好回答。」她短短時間大爆紅，邀約不斷，柯文哲市長預告初四將和她聊聊，她不好多說，僅揮手回答：「市長好。」

▲吳尊全身粉紅西裝現身。（圖／記者林敬旻攝）

出席開幕派對嘉賓包括吳尊、謝沛恩、吳念軒、董若彤等，吳尊全身粉紅西裝，展現品牌風情，他直呼：「第一次西裝裡面沒有穿，還滿性感，這次衣服設計逛了一下，顏色上感受到青春洋溢，穿起來也很舒服。」他日前曬出大女兒Neinei參加英國皇家舞蹈學院的芭蕾舞考試，並且獲得Distinction（優秀通過），他受訪時表示難掩替女兒驕傲神情，表示女兒對這方面有興趣，一定會全力栽培和支持。

▲吳念軒。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝沛恩。（圖／記者林敬旻攝）