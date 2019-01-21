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「這群人」女成員婚紗照曝光！　緊張鬆口「人生大事」網暴動

記者劉宜庭／綜合報導

團體「這群人」近來好事連連，成員石頭、尼克陸續求婚成功，高調宣布將踏入人生下一個階段。不知是否延續這股氣勢，另一名成員木星21日傍晚時，也突然曬出一張試穿婚紗的照片，文中更鬆口提到「人生大事」，讓不少粉絲驚訝不已，好奇女神是否也有好消息了。

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲尼克求婚成功。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲「這群人」好事頻傳，日前石頭、尼克都求婚成功。（圖／翻攝自展榮Instagram）

木星21日透過Instagram發文，曬出一張試穿婚紗的全身美照表示，「開始緊張了！！！」照片中，她穿著平口全白婚紗，魚尾裙襬長到拖地，雙手則微微壓住腹部及胸口，表情流露出緊張感，文中，她仍不改幽默性格，大方分享試穿婚紗的小插曲，「拉鍊拉不起來，我也是傻眼。」

▲「這群人」木星穿婚紗。（圖／翻攝自木星Instagram）

▲「這群人」木星穿婚紗。（圖／翻攝自木星Instagram）

不過，引人注意的是，木星曬出婚紗照同時，還特別寫下「人生大事」4個字，讓不少粉絲乍看之下，以為女神有好消息了，紛紛留言狂問，「認真？拍片？」、「跟誰？」、「新郎是誰」。

事實上，先前石頭、尼克接連求婚成功時，茵聲就曾發文預言，「群人的男生都在趕進度！我預計下一個是...@donehannah！（董仔）」然而，如今搶先穿上婚紗的人不是董仔，而是木星，雖然也有不少人猜測，木星可能是因為拍片或是拍照工作的關係，才會穿上婚紗，仍有部分網友笑虧，「比董仔還快」，在網路上意外引發熱議。

▲董仔。（圖／翻攝自IG）

▲茵聲曾預言下一個是董仔。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

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關鍵字

這群人, 鄭茵聲, 木星, 董仔, 茵聲, 石頭, 尼克

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