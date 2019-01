影／趕不上飛機辱罵地勤「Fucking China」　男星挺身開譙外國客

記者李玟儀/綜合報導

大陸微博上近日一段影片爆紅,影片中一名外籍女遊客因為自己遲到,導致來不及辦理登機手續,把氣出在地勤人員身上,更怒罵「Fucking China」,正巧大陸演員孫堅也在現場,隨即上前理論,雙方吵得不可開交,孫堅不斷要求道歉,她氣炸反問:「到底要道歉幾次?」最後更諷刺:「You are nothing.」

影片中,孫堅要求旅客道歉,對方試圖解釋因為沒趕上飛機很生氣,才會說出Fucking China,並反問:「這就是你叫警察的原因嗎?」他不滿不斷要求旅客針對態度及言語道歉,強調地勤人員不用說對不起,錯的人是這名旅客。

不過旅客的態度也很強硬,而且似乎被孫堅跳針要求道歉的態度更加激怒,先是嗆孫堅:「你就是吃飽了沒事幹!」認為對方根本就是在多管閒事,反諷:「You are nothing.(你什麼都不是)」並且要求閉嘴。

但孫堅認為是旅客先「辱罵中國人」才挑起這場紛爭,本來就該道歉,但對方沒有就此停住,甚至指著他開罵:「I said fucking chinese friends.」旅客認為就算說的話不對也不關他的事,自然會有警察來管,孫堅則表態:「我是中國人,怎麼能不管!」雙方最後吵得不可開交,遊客丟下一句「You are little boy」離開。

