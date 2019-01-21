ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影／趕不上飛機辱罵地勤「Fucking China」　男星挺身開譙外國客

記者李玟儀／綜合報導

大陸微博上近日一段影片爆紅，影片中一名外籍女遊客因為自己遲到，導致來不及辦理登機手續，把氣出在地勤人員身上，更怒罵「Fucking China」，正巧大陸演員孫堅也在現場，隨即上前理論，雙方吵得不可開交，孫堅不斷要求道歉，她氣炸反問：「到底要道歉幾次？」最後更諷刺：「You are nothing.」

▲▼外國遊客敢不上飛機，怒罵地勤，大陸男星孫堅氣不過上前理論。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

▲外國遊客敢不上飛機，怒罵地勤，大陸男星孫堅氣不過上前理論。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

影片中，孫堅要求旅客道歉，對方試圖解釋因為沒趕上飛機很生氣，才會說出Fucking China，並反問：「這就是你叫警察的原因嗎？」他不滿不斷要求旅客針對態度及言語道歉，強調地勤人員不用說對不起，錯的人是這名旅客。

▲▼外國遊客敢不上飛機，怒罵地勤，大陸男星孫堅氣不過上前理論。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

▲▼孫堅和女遊客對罵。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

▲▼外國遊客敢不上飛機，怒罵地勤，大陸男星孫堅氣不過上前理論。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

不過旅客的態度也很強硬，而且似乎被孫堅跳針要求道歉的態度更加激怒，先是嗆孫堅：「你就是吃飽了沒事幹！」認為對方根本就是在多管閒事，反諷：「You are nothing.（你什麼都不是）」並且要求閉嘴。

▲▼外國遊客敢不上飛機，怒罵地勤，大陸男星孫堅氣不過上前理論。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

▲▼孫堅和女遊客對罵。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

▲▼外國遊客敢不上飛機，怒罵地勤，大陸男星孫堅氣不過上前理論。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

但孫堅認為是旅客先「辱罵中國人」才挑起這場紛爭，本來就該道歉，但對方沒有就此停住，甚至指著他開罵：「I said fucking chinese friends.」旅客認為就算說的話不對也不關他的事，自然會有警察來管，孫堅則表態：「我是中國人，怎麼能不管！」雙方最後吵得不可開交，遊客丟下一句「You are little boy」離開。

►遊客、孫堅對罵影片

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

張藝興罕見脫了！表演一半「直接扯開上衣」　胸肌+平板腹肌全露

「偶像劇女神」0偽裝逛微風南山！鏡前自拍「外面站一排」沒人發現

2019渣男代表！陸網列「8男星劣跡」　圈內人直接點名「他」夠壞

茵聲爆「和董仔有心結」1照片洩真相！　曝「這群人」撕破臉危機

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

張柏芝分手18年「世紀同台」陳曉東！　合體密謀「幹大事」

「天王」外遇扶正小三！　正宮忍20年心碎看破「削髮出家」

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了！　「與女嘉賓互動」笑翻全場

離婚拿走王寶強財產！　馬蓉首現身「露燦笑」網驚：這是要出道嗎

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

圖多！許瑋甯沙灘趴地「豐滿胸型全露」　一轉身…美臀現形掀暴動

袁艾菲被求婚6天才公開喜訊　「彼此確認真假」笑噴

等2.5hr終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬道歉「我尷尬」笑噴原因

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

唐綺陽運勢／白羊「有機會被告白」　3星座當心「另一半受不了」

雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬下場竟消失了　劇迷：超生氣

慢2hr開唱..蕭敬騰沉重道歉！場外萬粉「最高品質靜候」感人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫堅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 原來張學友都記得！　4字「遲來的祝福」送女記者
  2. 首爾直擊／搏命殺活屍！朱智勳拍《李屍》左腳骨折：導演險丟命
  3. 被目擊帶妻「流落香港街頭」覓住處　吳卓林：不會搬回家！
  4. 影／趕不上飛機辱罵地勤「Fucking China」　男星挺身開譙外國客
  5. 《SKY Castle》演的都是真的！南韓「富豪」竟然還分成兩種
  6. 鄧紫棋穿透膚薄紗…一看裡面「只穿小可愛」　上下都露辣翻！
  7. 妹子鋸牛排「4秒晃翻北半球」！網按爆重播鍵　本尊現身：真奶無誤～
  8. JYP新女團成員確定公開！　5人全是00後
  9. 張柏芝分手18年「世紀同台」陳曉東！　合體密謀「幹大事」
  10. 從頭到尾猜不到劇情！《阿爾罕布拉宮的回憶》AR打怪救愛情

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366