影／趕不上飛機辱罵地勤「Fucking China」　男星挺身開譙外國客

記者李玟儀／綜合報導

大陸微博上近日一段影片爆紅，影片中一名外籍女遊客因為自己遲到，導致來不及辦理登機手續，把氣出在地勤人員身上，更怒罵「Fucking China」，正巧大陸演員孫堅也在現場，隨即上前理論，雙方吵得不可開交，孫堅不斷要求道歉，她氣炸反問：「到底要道歉幾次？」最後更諷刺：「You are nothing.」

▲外國遊客敢不上飛機，怒罵地勤，大陸男星孫堅氣不過上前理論。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

影片中，孫堅要求旅客道歉，對方試圖解釋因為沒趕上飛機很生氣，才會說出Fucking China，並反問：「這就是你叫警察的原因嗎？」他不滿不斷要求旅客針對態度及言語道歉，強調地勤人員不用說對不起，錯的人是這名旅客。

▲▼孫堅和女遊客對罵。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

不過旅客的態度也很強硬，而且似乎被孫堅跳針要求道歉的態度更加激怒，先是嗆孫堅：「你就是吃飽了沒事幹！」認為對方根本就是在多管閒事，反諷：「You are nothing.（你什麼都不是）」並且要求閉嘴。

▲▼孫堅和女遊客對罵。（圖／翻攝自微博／新浪新聞、孫堅）

但孫堅認為是旅客先「辱罵中國人」才挑起這場紛爭，本來就該道歉，但對方沒有就此停住，甚至指著他開罵：「I said fucking chinese friends.」旅客認為就算說的話不對也不關他的事，自然會有警察來管，孫堅則表態：「我是中國人，怎麼能不管！」雙方最後吵得不可開交，遊客丟下一句「You are little boy」離開。

►遊客、孫堅對罵影片