P.O被開除　宋旻浩挺兄弟：我也不幹了！

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓偶像Block b成員P.O與WINNER成員宋旻浩雖隸屬不同團體，但兩人是高中同班同學，也進了同間公司當練習生，懷抱著能以嘻哈雙人團體出道的夢想努力，可惜某天公司老闆找兩人談話，挑明對P.O說：「明天開始不用來了。」宋旻浩則是被留下，但宋旻浩卻選擇跟好友同進退：「那我也不幹了。」

▲P.O和宋旻浩是高中同學，後來進同一間公司當練習生。（圖／翻攝自Youtube／MBCentertainment）



▲P.O看到宋旻浩情義相挺，笑說「有心動的感覺」。（圖／翻攝自Youtube／MBCentertainment）



P.O日前在節目《Radio Star》中透露，過去和宋旻浩一起當練習生時，公司對自己不是很滿意，認為宋旻浩比較有發展潛力，某天老闆把兩人找去，直接對P.O說：「明天開始可以不用來了。」沒想到能繼續留下來的宋旻浩卻說：「（沒有P.O的話）那我也不幹了。」P.O笑說那時候看到好友力挺，瞬間有種「心動」的感覺。

▲▼P.O和宋旻浩雖沒以雙人團體出道，但在演藝圈中互相扶持。（圖／翻攝自IG、Youtube）



被公司開除的當天晚上，P.O在宋旻浩家過夜，決定把這件事告知宋父、宋母，經過溝通之後，宋旻浩被說服繼續練習生生活，P.O此後也沒有放棄，持續練習rap、硬著頭皮減肥，現在兩人雖隸屬WINNER和Block B兩個不同團體，但都在演藝圈裡互相扶持、為彼此加油打氣，10多年的友誼更加深厚。

▼宋旻浩和P.O還未減肥前，一起合唱Dynamic Duo《告白》。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）