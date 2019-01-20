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阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

記者楊蕎綺／綜合報導

網路紅人阿翰以百變模仿功力受到矚目，近來各大社群流行起「十年挑戰」，他也在專頁分享自己10年前的青澀模樣，他在國中畢業典禮當天找了班草合照，他笑說當時的自己「真的很勇敢」，照片一曝光便引起網友熱烈討論，留言9成都在要班草的聯絡方式，也有許多人驚喊：「這是炎亞綸吧！」

阿翰跟班草合照。（圖／翻攝自阿翰PO影片臉書）

▲▼阿翰國中班草同學神似炎亞綸。（圖／翻攝自阿翰PO影片臉書、華研提供）

▲▼野生炎亞綸現身故宮 。（圖／華研提供）

阿翰日前PO出10年前國中畢業典禮時，與當時班草的合照，「找班上的班草拍照，真的很勇敢，當時無名小站的髮型潮流，在我的捲毛上沒有一點痕跡。」只見一旁的班草相較阿翰的樸素，不僅頭髮有特別「sedo（打扮）」過，五官更是相當精緻，在還不流行修圖軟體的年代，可說是真帥哥，照片一曝光便引起網友熱烈討論。

阿翰跟班草合照。（圖／翻攝自阿翰PO影片臉書）

▲網友狂要班草聯絡方式。（圖／翻攝自阿翰PO影片臉書）

阿翰跟班草合照。（圖／翻攝自阿翰PO影片IG）

▲班草10年後還是很帥。（圖／翻攝自阿翰IG）

不少人都驚呼班草神似炎亞綸、韓星L（金明洙），高顏值即使放在現代也還是讓人想多看幾眼的帥哥，面對超多粉絲要班草的個人資訊或聯絡方式，阿翰笑說班草本人被意外熱烈的反應嚇到，「他低調的謝謝大家」，也只在IG限時動態分享對方現在的模樣，不但沒走鐘，還變得更成熟，被稱讚很像賀軍翔，網友忍不住笑說：「別人的朋友都不會讓我失望！」

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阿翰, 阿翰po影片, 炎亞綸

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