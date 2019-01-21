JYP新女團成員確定公開！　5人全是00後

記者楊蕎綺／綜合報導

JYP娛樂繼TWICE之後，即將推出的新女團終於確定人數及團名，20日深夜也公開全員長相及姓名，新團「ITZY」共5位成員，全都是00後出生，最大的19歲，老么才16歲，相較TWICE的甜美活潑，更多了些Girl Crush的酷帥風格。

▲▼俞娜和柳真。（圖／翻攝自Youtube）



▲▼LiA和彩鈴。（圖／翻攝自Youtube）



▲藝智。（圖／翻攝自Youtube）



JYP 20日深夜公開新女團「ITZY」概念影片，5位成員確定是俞娜（YUNA）、柳真、彩鈴、LiA（崔智秀）和藝智（YEJI），團員全都是00後出生，藝智及LiA同是2000年生，柳真和彩鈴是2001年生，老么俞娜則是2003年生。曾有網友推測，團名「ITZY」和日文的「第一」非常相近，可能是為打進日本市場，不過在預告中出現的是韓文「有？有！」（있지?있지!）發音也是「ITZY」。

▲▼柳真和俞娜曾在《Stray Kids》中亮相。（圖／翻攝自韓網）



成員藝智2018年曾在綜藝節目《THE FAN》亮相，當時被2PM的俊昊以「JYP的秘密武器」介紹出場，低沉嗓音頗有魅力。LiA雖然沒有在電視節目上亮相過，不過曾在考上首爾公演藝術學校後，在歌唱補習班宣傳影片上曝光過。

▲藝智2018年底「JYP的秘密武器」在《The FAN》中亮相。（圖／翻攝自Youtube）



▲LiA出道前的歌唱片段。（圖／翻攝自韓網）



▲彩鈴2013年曾和姊姊一起參加選秀節目《Kpop Star3》。（圖／翻攝自Youtube）



柳真曾參與防彈少年團《LOVE YOURSELF》系列「起」的MV，也曾參加選秀節目《MIXNINE》被稱為「JYP的下一代ACE」，從公司宣布將推出新女團開始，就是粉絲心中篤定會出道的成員。彩鈴是IZ*ONE李彩讌的妹妹，姊妹倆曾在2013年一起參加選秀節目《K-pop Star 3》。年紀最小的俞娜在JYP練習近3年，主要是舞蹈擔當，於《Stray Kids》實境秀曝光時還戴著一口牙套，個性開朗討喜，備受觀眾歡迎。

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