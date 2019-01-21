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Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住總統套房」

記者林彥君／台北報導

蕭景鴻（阿弟）和老婆邱馨葦（Mei）育有2女兒，日前公布懷胎3個月喜訊，預產期將在7月底，夫妻昨（20日）晚出席源鑛娛樂尾牙，Mei的孕肚目測像懷孕5、6個月的大小，阿弟笑說「我兒子現在住總統套房。」Mei曾小產較難受孕，夫妻之後都沒有避孕，近40歲的Mei笑說：「我都快停經了！」

▲▼Mei和阿弟。（圖／記者林彥君攝）

▲Mei和阿弟喜迎第三胎。（圖／記者林彥君攝）

Mei回想起懷2個女兒時，從懷孕初期孕吐到小孩出生，第3胎目前沒有孕吐，但食慾不振，讓她瘦1、2公斤，平常要吃15顆水餃，現在僅吃6顆就飽，「我懷女兒的時候很像餓死鬼投胎，每天3餐，一餐4碗白飯，第一胎胖了快40公斤。」

Mei不好意思說，懷第一胎前體重45公斤，雖然因孕吐體重下降，但生產前體重有80公斤，小孩體重2800公克，全胖在媽媽身上，「當時沒有養胎不養肉的觀念，我又是偷偷生，長輩都要我不要餓到，所以狂吃。」笑說2個女兒食量好，可以參加大胃王比賽。

2個女兒分別12歲和10歲，曾陪Mei到醫院，醫生問女兒說想要弟弟還是妹妹？沒想到女兒當下馬上答：「當然是弟弟！」2女兒對媽媽懷孕後呵護有加，只要外出女兒都會幫忙提東西，馬上制止：「媽媽不要動，我來拿。」

▲▼Mei和阿弟。（圖／記者林彥君攝）

▲Mei和阿弟。（圖／記者林彥君攝）

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