年紀大不能跳啦啦隊？　樂天筠熹罕見動怒：再吵就放狗咬人

記者王靖淳／綜合報導

樂天女孩特級副隊長筠熹今（23）日透過Threads發文，針對近期外界對啦啦隊女孩年齡的討論，為此她憤怒表示：「這都已經什麼年代了，還是一堆人還活在用年紀攻擊人的時代，再吵就放狗咬人。」

▲筠熹。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

筠熹直言，自己不明白為何年紀大不能跳啦啦隊，更不懂為什麼有人覺得，年紀大的女孩就不能幫年輕球員應援。她強調，不該總是用年齡去定義一個人的價值。筠熹指出，若一位成員真的因體力落差跳不動，或表現不認真、不努力，那根本不需要網路上帶動輿論攻擊，因為自然而然會被市場淘汰。

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筠熹強調，這番言論並非影射任何人，純粹是針對這種觀念提出個人看法。她直言，最沒資格批評的，其實是那些連實質支持都沒有的鍵盤俠，「出錢請我們來應援的球團們都沒說話了，沒出錢甚至可能連周邊支持都沒支持的，其實就沒你什麼事了。」

▲筠熹PO文反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）



最後，筠熹在文末呼籲，酸民不要為了尋找同溫層而刻意製造對立，更別再拿舊觀念在社群上刷存在感，同時也霸氣放話：「所有願意頂著大熱天跳應援，以及不管棒籃排的所有啦啦隊都辛苦了，請多多愛護我們，再吵就放狗咬人。」