林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

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林依晨胞弟林聖維暖舉曝光！他在台北小巨蛋附近開設義大利餐廳，有民眾分享在餐廳用餐時收到禮物，而且是來自自閉症弱勢團體星兒工坊所做的牛軋糖，而且這並非第一次，原來弟弟已經默默行善6年了，被稱讚「姐弟一樣暖！」

▲林依晨親弟林聖維暖舉曝光 。（圖／記者林奕如攝）

據《三立新聞》報導，民眾前往林聖維的餐廳用餐，結完帳後見店員說「謝謝你們來用餐，新年快樂喔」，每一人都獲得一份小禮物，而且「重點是不小包」，回家打開紙袋，發現是牛軋糖，上面印有「中華民國自閉症總會星兒工坊」的字樣，感動說：「看到後覺得很暖，感覺店家就是在幫助弱勢。」民眾以為這是餐廳招攬客人的噱頭，上網一查，發現餐廳臉書根本沒有相關資訊，稱讚「這是名符其實的為善不欲人知。」

自閉症弱勢團體星兒工坊的社工證實，林聖維的餐廳訂購了300包，且1包售價150元的牛軋糖，此外，2018年也有訂購大量其他產品的紀錄，對此相當感謝。

林聖維坦言是自掏腰包買牛軋糖，且打從開餐廳6年以來，有時間就會向弱勢團體購買產品、餅乾等，贈送餐廳的客人或親友。

其實林依晨長年也低調支持弱勢團體，過去擔任過喜憨兒一日店長，訂婚時沒有接受廠商贊助，而是自掏腰包訂購喜憨兒喜餅，且事前保密到家，喜憨兒基金會直到婚宴新聞曝光才知道晨神暖舉。姐弟倆都是低調行善之人，對此弟弟林聖維笑說：「有需要我都會給予幫助，因為就……我們有能力了嘛，既然有能力就該回饋社會呀！」

▲林依晨與老公林于超訂婚轟動娛樂圈。（圖／資料照）

▲林依晨訂婚喜餅向喜憨兒基金會訂購。（圖／翻攝自臉書／喜憨兒基金會）