謝承均曝曾莞婷私下「按摩後模樣」　曾國城：你們一定有交往！

記者楊蕎綺／綜合報導

謝承均和曾莞婷曾合作過《世間情》、《甘味人生》等多部電視劇，早已培養出革命情感，無論是公開場合或私底下，2人多以兄妹相稱，日前他在節目上笑說，他跟曾莞婷已經太熟，熟到對方可以毫不遮掩地在自己面前熟睡，主持人曾國城則是忍不住吐槽：「你們兩個一定有交往。」

▲曾國城笑虧謝承均和曾莞婷「你們兩個一定有交往」。（圖／翻攝自Youtube／一袋女王）



▲曾莞婷有謝承均陪伴很放心。（圖／翻攝自Youtube／一袋女王）



謝承均在本土劇耕耘多年，合作過的女星多不勝數，也因他外形帥氣、性格溫和，圈內人緣很好，不過謝承均笑說，很多女星都不把自己當男生看，在他面前「很做自己」，像是外界公認的女神曾莞婷，某次一起去腳底按摩，結束後起身準備離開，結果發現曾莞婷一個人還在躺椅上張嘴大睡，平時很注重形象的她，只有在熟人面前才會毫無顧忌地放鬆。

▲▼曾莞婷和謝承均劇中超有CP感，不過私下以兄妹相稱。（圖／翻攝自曾莞婷、謝承均臉書）



曾莞婷和謝承均過去多合作對手戲，也因此培養出深厚友誼，在《世間情》中飾演情侶，又曾在《金家好媳婦》中扮演CP，一度被網友懷疑，兩人現實生活根本在一起，還曾被網友質問：「你們是男女朋友嗎？」但雙方交情好，感情卻早昇華成親情，私下以兄妹相稱，互動親暱宛如家人。

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