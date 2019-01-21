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19歲吳奇隆太帥！　小虎隊30年前「萬人簽名馬拉松」舊照出土

記者楊蕎綺／綜合報導

小虎隊1988年出道，是台灣第一個偶像男團，風格青春陽光、活力四射，迅速吸引眾多青少年歡迎，1989年他們在國父紀念館前廣場，舉辦萬人馬拉松簽名活動，沒想到現場一次擠進超過2萬人，人潮之洶湧超乎想像，如今30年過去，「乖乖虎」蘇有朋日前分享一張當時的照片，引起粉絲無限懷念。

蘇有朋PO小虎隊萬人簽唱會當天照片。（圖／翻攝自蘇有朋IG）

▲小虎隊準備前往萬人簽名會現場的模樣。（圖／翻攝自蘇有朋IG）

蘇有朋日前在Instagram上PO出一張舊照，是小虎隊舉辦萬人簽名會的那一天，他和吳奇隆、陳志朋坐在車上、準備前往會場的樣子，他對著鏡頭笑得燦爛，吳奇隆坐在中間看向車外也面帶微笑，陳志朋則是低著頭，不知道在查看什麼，當時3人各自年僅19歲、18歲，他身為老么才16歲，粉絲紛紛大讚3人青春依舊，尤其吳奇隆在當年整形、修圖不流行的年代，顏值是真的神級爆表。

▲蘇有朋分享小虎隊當年的照片。（圖／翻攝自蘇有朋微博）

▲▼小虎隊成軍超過30年，3人現在在演藝圈各有一片天。（圖／翻攝自蘇有朋、陳志朋微博）

小虎隊吳奇隆、蘇有朋和陳志朋合體。（圖／取自陳志朋微博）

如今30年過去，蘇有朋貼出照片並問：「回到改變命運的那一天，小虎隊萬人簽名會，參加過的可以在下面留個足跡嗎？」引起粉絲無限懷念，由於當天參加人數超乎想像，活動被迫取消，有網友笑說：「那一天一個都沒簽，偶像被嚇跑了。」也有參加過「逍遙、貨櫃、小虎隊」全台貨櫃車巡迴演唱會的骨灰級粉絲開心留言：「看著你們三人成長茁壯，很開心你們努力出自己的一片天！」

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小虎隊, 吳奇隆, 蘇有朋, 陳志朋, 萬人簽名會

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