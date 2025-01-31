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祖雄生完1個月就開機！結婚2年「第一次見佳娜爸媽」　婚禮進度曝光

記者黃庠棻／專訪

馬來西亞男星祖雄2023年與烏克蘭女星佳娜結婚，婚後生活相當甜蜜，兩人於2024年1月迎接愛女「內內」誕生，祖雄正式升格為新手奶爸，喜悅藏不住的他經常在社群分享育兒經。近日祖雄、佳娜帶著女兒內內一起接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了2025年的過年行程。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜、女兒內內一家接受訪問。（圖／記者李毓康攝）

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祖雄與佳娜皆來台多年，被問到過去怎麼在台灣度過春節時，佳娜透露在有寶寶之前有8年經歷春節的經驗，認為台灣的過年很好玩，尤其是可以跟朋友小賭怡情，想起某一年去朋友家邊學邊玩麻將，但因為不熟悉技巧而輸了一萬元，之後便不敢再玩，只能在旁邊觀看；祖雄先前則都有回到馬來西亞過年，只有一年疫情緊張留在台灣，當時跟佳娜一起環島旅遊，印象相當深刻。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜分享之前在台灣過年的回憶。（圖／記者李毓康攝）

分享年節的不同，祖雄透露馬來西亞過年時很流行請舞龍舞獅表演，與台灣不同的是，自己的家鄉還有撈魚生的文化，疫情嚴峻的那一年跟一群大馬好友留在台灣撈魚生，笑說「撈越高代表運氣越好」；佳娜表示烏克蘭的過年主要是跨年那個區間，家人們會在當晚聚在一起吃飯，吃完飯會打開家門讓認識的鄰居、親戚一起進門吃大餐，加上當地的聖誕節過的是一月八號，笑說「這個時期所有人都會喝醉」，所以政府索性一次放假兩個禮拜。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜分別是馬來西亞與烏克蘭人，兩個國家跟台灣過年都有不少差異。（圖／記者李毓康攝）

2024年開始祖雄、佳娜的過年變得更加特別，因為有了女兒內內的到來，夫妻倆笑說「上次就在月子中心過」，祖雄特地預約了佛跳牆跟老婆、小孩一起享用。隨著內內越來越大，2025年的農曆春節夫妻倆會帶著寶寶一起回到祖雄的家鄉馬來西亞過年。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜去年在月子中心過年。（圖／記者李毓康攝）

2025年的農曆春節，祖雄、佳娜將會帶著女兒內內首度搭飛機，回到男方的家鄉馬來西亞過年，佳娜的爸媽也會到當地會合，夫妻倆笑說這次過年有很多個「第一次」，除了挑戰帶女兒第一次搭飛機之外，祖雄也會是第一次見到佳娜的父親，更是雙方父母第一次相見。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜2025年會帶著女兒回馬來西亞過年。（圖／記者李毓康攝）

先前祖雄、佳娜有提過想將婚禮跟女兒的周歲宴辦在一起，在多方考量之下，夫妻倆透露會在這次回馬來西亞過年時，先舉辦簡單的家宴，等烏克蘭戰爭結束後，再到當地舉辦一次盛大的婚禮，台灣場則將會擺在最後。談到婚禮，率性的佳娜坦言自己並不想要，是因為祖雄的父母堅持要，所以才決定在大馬舉行簡單家宴，原來她其實不喜歡應酬，認為婚禮就是要跟熟識的朋友一起度過，一開始她甚至連婚紗照都不想拍。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜2025年會帶著女兒回馬來西亞過年。（圖／記者李毓康攝）

談到過年回到馬來西亞，祖雄、佳娜夫妻倆除了會舉辦簡單的家宴之外，祖雄更特別計畫要帶著兩家人一起來個公路旅遊，他興奮表示會租一台較大的車子，自己擔任導遊兼司機，一路從家鄉新山，沿著馬六甲海峽開車，經過吉隆坡，再到自己外婆的家玩。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜2025年會帶著女兒回馬來西亞過年。（圖／記者李毓康攝）

提到過年大餐的控管，祖雄也公開自己的秘訣，他表示年節避不了的就是大餐，尤其是「長輩叫你吃，絕對躲不掉」，因此他跟佳娜在2024年年底就開始準備，直呼「過年前先拉高肌肉量，同時將代謝率拉高」，提早把身體練得結實，這樣過年才有「扣打」可以大吃。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜分享過年吃大餐的控制秘訣。（圖／記者李毓康攝）

而過年大餐如何正確吃才能避免發胖，祖雄嚴肅地說道「一定要先吃好的東西」，像是原型食物，尤其是蔬菜，他多次強調「先吃蔬菜」，再吃「有用的東西」像是蛋白質類的，先填飽肚子，胃就沒有太多空間留給垃圾食物，這樣吃也能好好地控制好血糖。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜分享過年吃大餐的控制秘訣。（圖／記者李毓康攝）

而祖雄、佳娜迎來女兒內內之後，坦言生活型態有了極大的轉變，過去兩人都熱愛戶外活動，佳娜現在抱持能不出門就不出門的心態；祖雄則笑說以前自己的興趣上山下海，目前為了努力育兒「只能把興趣精簡化」，加上保養身材，只剩健身房可以去，笑說「現在就是工作、育兒、健身」。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜有了女兒之後生活型態改變很多。（圖／記者李毓康攝）

有了內內之後，祖雄的社群網站上滿滿的都是育兒經，老婆佳娜大讚他是「神隊友」，驕傲地透露在月子中心時，只有他一人參加了所有的教學課程，包含如何幫寶寶洗澡、按摩等，現在更是洗澡、換尿布樣樣都上手，佳娜更笑說「內內很黏爸爸，比起媽媽更喜歡爸爸」。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜有了女兒之後生活型態改變很多。（圖／記者李毓康攝）

雖然夫妻倆現在照顧小孩相當上手，但祖雄與佳娜一開始也有措手不及的時候，原來內內還是小嬰兒時期屁股有濕疹，兩人想說在家的時候可以讓寶寶脫掉尿布通風一下，沒想到某一次尿布剛撕開，內內馬上就「噴射」，瞬間屎尿噴滿床單、地板就連牆壁也沒能倖免，夫妻倆雖瞬間傻眼，但也馬上就著手收拾，現在對於內內的「噴射」也已見怪不怪，都能夠淡定地處理，笑說「已經習慣了」。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜有了女兒之後生活型態改變很多。（圖／記者李毓康攝）

不過有了孩子之後，祖雄、佳娜的兩人世界也沒有受到影響，夫妻倆表示每個禮拜都會舉行家庭會議，互相對家人的時間，小倆口會特地選一天出門約會，不管是吃飯、畫畫、學沖咖啡等，屆時會把內內交給佳娜的妹妹照顧，而這個維繫感情的方法是祖雄堅持的，認為雖然有了寶寶，但兩人相處的戀愛感不能少。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜雖然有了女兒，但仍會留時間享受兩人生活。（圖／記者李毓康攝）

過去曾說要在台灣組建大家庭，祖雄跟佳娜被問到二胎時相視一笑，目標想要生生肖是馬或羊的寶寶，至於夫妻的親密生活則大方透露「生完小孩的一個月後就正常了」，之後一家人也會選擇在台灣過生活，兩人都認為台灣的教育、健保是非常棒的，佳娜更是直呼「把台灣當作自己的家」。

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼祖雄、佳娜、女兒內內一家過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜分享二胎計畫。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜過年大餐克制法。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄、佳娜過年大餐克制法。（圖／記者李毓康攝）

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