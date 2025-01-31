不想回家過年！陳珮甄出國度假曝「家庭難解心結」：停止內耗

記者劉宛欣／綜合報導

在農曆新年，許多人都在家中與親人團聚，但前迪化街望族媳婦、作家陳珮甄（Selena）卻選擇獨自前往曼谷度假，並在臉書分享背後的原因。她直言這是為了避免回家過年時可能發生的衝突，透露了自己在家庭關係中的心酸經歷。她在貼文中寫道「停止內耗、不再討好的我，現在過得很好。」一番話引發了不少共鳴。

▲陳珮甄今年在曼谷過年。（圖／翻攝自陳珮甄臉書）

陳珮甄透露過去她總是帶著大包小包的禮物回家過年，想要與家人分享自己的生活與成就，卻常常被誤解為「賺錢多到能出國玩，卻不願意多拿一點錢給家裡花」。這樣的誤解讓她感到無比傷心。她坦言雖然每個人都渴望一個溫暖的家庭，但對於她而言，家庭的壓力與誤解使得她無法再繼續過去的模式。

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▲陳珮甄發文吐露家庭矛盾。（圖／翻攝自陳珮甄臉書）

此外，陳珮甄分享了與弟弟之間的矛盾。她透露，弟弟曾在臉書發文表達對生活的不滿，認為自己肩負起照顧父母的責任，與姊姊的生活方式形成鮮明對比。陳珮甄感到震驚，因為她自認是家中的支柱，無論是為父母支付醫療費用、生活費等，然而在弟弟的眼中，她似乎過得非常輕鬆。這使得她決定刪掉弟弟臉書好友，試著將自己抽離。

今年春節，陳珮甄選擇了遠離家人的獨自旅行，她強調並非因為不願意回家，而是因為選擇改變自己的生活，不再忍受過去的無奈。她表示，雖然無法改變家庭環境，但她學會了保護自己，並將自己的生活放在首位。對於那些有著相似經歷的人，陳珮甄鼓勵大家要勇敢地為自己爭取生活中的幸福與正義，「不委屈、不討好，勇敢地、理直氣壯地、努力地爭取妳與你想要的人生。」