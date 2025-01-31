朱智勳演活瘋狂外科醫師！《外傷重症中心》登全球榜打敗《魷魚2》

記者劉宛欣／綜合報導

由演員朱智勳、秋英宇主演的韓劇《外傷重症中心》在Netflix播出後，不僅在南韓本土獲得高度關注，還在全亞洲和南美地區掀起熱潮，成功打破觀看紀錄。根據全球OTT排名網站「FlixPatrol」的數據，截止到30日，《外傷重症中心》在全球Netflix原創影集的TOP10排行榜中成功奪下第二名的位置。

▲《外傷重症中心》一上線就掀起熱潮。（圖／翻攝自劇照）

去年底上線的《魷魚遊戲》續集曾創下全球熱潮，而《外傷重症中心》此次成功超越《魷魚遊戲2》，一舉奪得第二的位置，熱度可說相當驚人。此外，到30日為止，該劇不僅在南韓登頂，還成功在亞洲的多個國家，包括新加坡、泰國、台灣、香港、印尼、馬來西亞等地登上了排行榜第一名寶座。更令人驚訝的是，在南美的秘魯、委內瑞拉、薩爾瓦多、厄瓜多爾等國也突破榜單，至此，《外傷重症中心》已經在19個國家登頂。

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▲《外傷重症中心》由朱智勳、秋英宇、賀營等主演。（圖／翻攝自海報）

《外傷重症中心》改編自人氣網路小說和網漫《外傷重症中心：黃金時刻》，劇情講述了天才外科醫生白江赫（朱智勳飾）受命振興一個名存實亡的重症外傷團隊，並為了患者的「黃金時刻」而奮戰的故事。劇中，秋英宇、賀營等人所飾演的「重症團隊」成員，也因為精湛的演技而獲得了觀眾的好評