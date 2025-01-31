財富女神上街發紅包送暖！　王宥忻曝「非常後悔酒駕」寫歌自省

記者劉宛欣／綜合報導

財富女神王宥忻在新年期間走上街頭，藉發放紅包來鼓勵民眾在新春佳節表達感謝與愛。她希望藉此活動讓人們在與家人朋友團聚的時刻，打破沉默，向重要的人表達感激與關懷。這次活動她特別設定，拿到紅包者要打電話給心中最重要的人答謝才能領，表示：「過年是與親友團聚的時候，很多人卻常常不知道該說什麼。這個挑戰希望能讓大家勇敢說出感謝，讓新的一年從感恩開始。」

▲王宥忻上街頭發紅包。（圖／固力狗提供）

在北投街頭，宥忻隨機選擇了一位從事肝膽腸胃科或醫美行業的民眾，男子驚呼根本是好運降臨「看到有人發紅包，覺得真的是喜從天降，難怪眼皮一直跳，感覺有好事即將發生。」立即打電話向妻子表達感謝，分享了家裡終於購入了房子的喜悅，期望未來一切順利。

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▲王宥忻因酒駕事件受罰。（圖／固力狗提供）

王宥忻因酒駕而受罰，形象也嚴重受損，為過錯付出了代價，這讓她決定轉化自身的經歷並以行動彌補過錯。她回憶自己因酒駕被判做社會服務，清理公園、撿拾狗糞，這段經歷深深反思了她的過去。近日她聯手AI合作創作了一首警示歌曲，藉由歌詞提醒大眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，該歌曲預計於2月發布，盼能喚起社會對酒駕問題的關注。

王宥忻希望能以此引起更多人對酒駕可能帶來悲劇的警覺，讓大家認識到每一次的選擇都可能影響無數人的生命。她也藉此機會呼籲：如果喝酒，務必找代駕」，並強調不要心存僥倖，因為一個不負責任的行為可能造成無法挽回的後果。除了音樂，她也計畫未來與地方里長合作，推動更多公益計畫，幫助獨居老人及低收入戶，讓更多人能感受到年節的溫暖。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。