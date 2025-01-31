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懷秋「暫別台灣」離開大嘴巴陷低潮！　認世界很現實：我好像失去身份　

記者蕭采薇／專訪

懷秋憑藉電影《角頭－大橋頭》當中張狂又憤世忌俗的「蠍子」一角，不僅晉升億萬票房男星，更獲得金馬評審注意，直指他是未入圍的最大遺珠，也將在今年推出新單曲。在演藝圈中看過高峰和低谷，曾經是拿過兩座金曲獎的歌手、主持人，到把自己丟到美國重新開始，懷秋坦言：「一開始覺得好爽喔，但時間一久，就開始覺得失去身份。」

▲▼ 懷秋 過年專訪 首圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲懷秋憑藉電影《角頭－大橋頭》的「蠍子」一角，晉升億萬票房男星。（圖／記者黃克翔攝）

懷秋接受《ETtoday星光雲》專訪，回顧這對他生涯和人生都極其重要的一年，他感激地說：「我真的要很謝謝《角頭》的老闆宏哥，還有決定讓我演蠍子的所有人。你們知道這世界上有超級多優秀的演員，卻一直沒有機會找到舞台，我是多麽幸運！」

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▲電影《角頭－大橋頭》首支預告雙帥互撕、拳拳到肉。（圖／曼尼娛樂提供）

▲懷秋演活「蠍子」的瘋魔，卻也讓他一度害怕這個角色的「不受控」。（圖／曼尼娛樂提供）

懷秋坦言，當時接邀約時，相當不敢置信，「我真的想說，確定是找我嗎？確定不是要找仕凌？」會有這想法很自然，同樣是「大嘴巴」出身，同樣往戲劇圈發展，但當時仕凌已有兩座金鐘加身，戲約不斷，懷秋卻還在等待那個屬於自己的角色。

▲大嘴巴解散爆「他」不和內幕　《國王王后》歌詞成真了（圖／翻攝自大嘴巴臉書）

▲大嘴巴在2016年解散，懷秋（左）和仕凌（右）如今都往演員發展。（圖／翻攝自大嘴巴臉書）

「其實我在大嘴巴的時候就想演戲，但因為那時可能隨時要錄音或是表演，情況就有點尷尬，感覺像會擋到大嘴巴的路。」懷秋的演員夢其實很早前就開始，但當時是團體活動，總得顧及其他成員，也讓懷秋對演戲的心情是「不太敢去接觸」。

後來大嘴巴結束後，懷秋就搬到洛杉磯，把自己歸零，從上表演課開始。他一度很享受周圍都沒人認識自己的生活，懷秋說：「因為大嘴巴有段時間，像是每天都在開快車道、都要衝，我2、30歲的記憶都是在工作，那時就很想沈澱一下。」

▲▼ 懷秋 過年專訪 首圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲懷秋回憶「大嘴巴」時期，忙碌得像每天都在開快車 。（圖／記者黃克翔攝）

懷秋笑說，還記得第一次到美國的跨年夜，他異常興奮，「因為過去每一年，跨年時我們都在表演。」不過習慣鎂光燈的人，時間一久，也開始覺得失去重心。懷秋說：「但過了幾年，我好像覺得失去了身份，我不再說得出『我是歌手』，但也不是演員，自己都不確定自己在幹嘛。」

而這在好萊塢似乎是常態，許多人嘗試各種努力，都在求一個「被看見」的機會。懷秋說：「我在洛杉磯上表演課的時候，班上有太多太多，很厲害的怪物級演員，他們都很帥啊，條件又好，就是沒有機會。」

▲▼ 懷秋 過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲懷秋到洛杉磯上了一段時間的表演課，身影也曾出現在紅極一時的好萊塢實境秀《璀璨帝國》。（圖／記者黃克翔攝）

他豁達地說：「但這世界就是很現實，剛開始會有點怪自己，為什麼不能被別人看見。連我洛杉磯的朋友們都看出來，他們對我說『你對你自己很不好』，他們教我要對自己好，才有機會往外走，別人才會對你好。」

幸好，懷秋後來遇到了「蠍子」，終於交出人生第一個重要角色。當時他為了入戲，不僅狂吃檳榔到牙爛，私下也維持蠍子彎腰駝背的走路方式，他笑說：「拍完我常覺得，背好痠喔。」他更記得，而隨著《角頭－大橋頭》的票房佳績，也似乎讓懷秋一步步找回自己。

▲《角頭 GATAO 唱演會》王陽明、懷秋、高捷、蔡振南、曾莞婷、莫允雯。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭》演唱會上，王陽明和懷秋一起合唱。（圖／曼尼娛樂提供）

「我還記得基隆夜市的宣傳活動，現場有超多人等我們，我真的被嚇到。」懷秋說，結束後他花了時間沈澱，因為這樣的場面，他從當年（大嘴巴）簽唱會後就再也沒看過了，「我在想自己到底做了什麼，可以讓大家一夜之間知道蠍子哥，後來我想，我就是一個很幸運的人。」但謙虛的懷秋沒有說的是，他一直以來的努力，讓他成為配得起這份幸運的人。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》所到之處，都吸引大批民眾追星。（圖／曼尼娛樂提供）

懷秋專訪服裝提供：HUNDR.

 

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懷秋, 角頭, 大橋頭, 蠍子哥

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