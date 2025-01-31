時事粉專控486造謠遭肉搜出征！　陳沂力挺幫嗆：霸凌還自以為正義

記者劉宛欣／綜合報導

時事粉專「一百五」近日質疑網紅「486先生」陳延昶後製了一名韓國女子照片，造謠稱對方是中國賣淫女，因而遭到立場不同的網軍出征、肉搜，對此，經常發表事件看法的網紅陳沂，也發文參戰力挺一百五，罵網軍「霸凌別人還覺得自己在伸張正義」。

▲陳沂發文挺一百五。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂31日在臉書發文提及此事，指出一百五因為被網軍肉搜，公布姓名、身分證字號、住址等，身心都不堪其擾，她接著批評「網紅四叉貓甚至得意洋洋出來帶頭80（霸凌），有網友留言上次已經害一個網友失去生命，四叉貓竟然回畢竟有經驗了，駕輕就熟」，認為明明是486做錯事，卻反而是揭發的人被霸凌，無奈質問「霸凌別人還覺得自己在伸張正義？」

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▲陳沂貼文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂喊話：「我們不能阻止這個世界的邪惡，但至少不能漠視成為80（霸凌）的幫兇。」這次事件讓她想起自己幾年前因「堅持正義」，被鄭家純公佈電話號碼報復，直言：「那時候幾百通電話湧入，很多恐嚇簡訊還有人用我的電話去註冊各種網站，不斷被騷擾，一般人真的會精神崩潰。」並且指控側翼鋪天蓋地發文攻擊自己，情況比一百五還嚴重。

最後，陳沂選擇蒐證開告，雖被冷嘲熱諷，但她認為自己的方式奏效，酸鄭家純變成「前科太太」，網路聲量一落千丈，有感而發道：「很多時候危機就是轉機，只要你堅持做對的事，上天就會厚愛你。建議一百五給那些人該有的懲罰，然後利用這波聲量，直接轉型成露臉KOL，帶貨賺抗黨保台的錢。」