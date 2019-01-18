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《中國新說唱》冠軍邀老婆拍MV！　「深情對望」感動到哭了

▲▼艾熱,中國新說唱。（圖／豐華提供）

▲艾熱邀請老婆入鏡，感動眾人。（圖／豐華提供）

記者關韶文／台北報導

「想摘下星星給妳，摘下月亮給妳」朗朗上口的旋律搭上洗腦歌詞，來自於艾熱和李佳隆在節目中意外發現，他們各自的舊創作竟英雄所見略同地使用了同一個Beat寫歌，成就了2018年最火紅的華語嘻哈情歌《星球墜落》，艾熱也將歌曲改編推出獨唱版！

來自新疆的嘻哈創作歌手艾熱，在《中國新說唱》一度止步於四強之外，但最終以堅強實力征服吳亦凡、潘瑋柏和鄧紫棋等明星製作人與全場數十位饒舌歌手，奪下「中國新說唱」總冠軍，首張正式錄音室專輯《AIR‧艾熱》已於各大數位平台發行，收錄了八首重新編曲演唱的中國新說唱節目歌曲，與一首他在婚禮上獻給老婆的輕搖滾情歌《女孩》。

▲▼艾熱,中國新說唱。（圖／豐華提供）

▲▼《中國新說唱》冠軍艾熱推出新專輯。（圖／豐華提供）

▲▼艾熱,中國新說唱。（圖／豐華提供）

《AIR‧艾熱》專輯作為他過去十年苦心磨練Hip-Hop音樂的總結，曾經憤怒躁動的他，從音樂找到紓解的管道。參加「中國新說唱」使得艾熱一舉躍上了主流舞台，更讓大家驚豔的是他迷人的嗓音和強大唱功，從被淘汰的敗部復活連殺五位選手，艾熱展現了他能掌握並融合嘻哈、民族音樂、R&B和爵士等不同音樂元素的能力，最終獲得了中國新說唱總冠軍。

首波主打歌曲《星球墜落(Falling)》，拍攝MV時，艾熱特別邀請了新婚妻子Ziba合體演出MV，拍攝對嘴畫面時艾熱深情溫柔地看著老婆，兩人隨著音樂相擁著慢慢共舞，浪漫感人的氣氛令Ziba回想起兩人交往一路走來的種種，經歷分手又幸運地復合，最後終於修成正果，忍不住流下感動的眼淚，這情景讓拍攝現場的工作人員們包含製片、化妝師和助理等等都動容地一起哭了。

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