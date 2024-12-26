台灣觀眾看完電影後的反應　讓成田凌、中村映里子大讚：令人開心

記者蔡琛儀／台北報導

台日合作電影《雨中的慾情》由《海角上的兄妹》鬼才導演片山慎三執導，成田凌、中村映里子、森田剛與台灣女星李杏等人主演，日前成田凌與中村映里子來台宣傳，分享台日觀眾映後反應大不同，成田凌透露，「日本上映的時候會有一種難以言喻的凝重氣氛，在台灣參與映後見面會，現場超級熱情，那是完全不同於日本的感覺。」

▲成田凌、中村映里子。（圖／光年映畫提供）

他還發現台灣觀眾注重電影的細節超乎他的想像，「台灣觀眾看得很仔細，映後有一題是問美術的細節，細到連我都沒發現，真的很厲害！他大概邊看邊做筆記吧，我看他提問時有看小抄，這令人很開心！」

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女主角中村映里子在片中有大尺度情慾床戲，幾乎是全裸上陣，被問到台灣與日本觀眾映後反應時，她一度定格，讓一旁的成田凌開玩笑吐槽：「是睡著了嗎？」她才笑著回想，「日本觀眾會關心我拍攝是不是很辛苦，感覺犧牲很大的樣子，但看完片的台灣觀眾在現場稱讚我很漂亮，讓我真的非常開心！」

▲成田凌、中村映里子在《雨中的慾情》有不少對手戲。（圖／光年映畫提供）

改編自日本國寶級漫畫家拓植義春同名短篇異色漫畫，《雨中的慾情》講述無名漫畫家義男（成田凌飾）對寡婦福子（中村映里子飾）有好感，卻被想當小說家的男子伊守（森田剛飾）捷足先登，後者與福子結為夫妻，三人意外展開同居生活，福子與伊守夜夜性愛，義男在暗處窺伺，交織出一段悲戀故事，全片幾乎於台灣嘉義拍攝，將於12月27日在台上映。