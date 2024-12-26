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曾國城遭控錄影「污辱身材」惹議！　董至成緩頰發聲：說者無意，聽者有心

記者孟育民／台北報導

台大外文系、北一女中畢業生駱俠安25日發文控訴曾國城，稱她先前錄製公視節目《一字千金》時，數次被對方拿身材開玩笑，引發輿論關注，對此曾國城則在深夜發出聲明道歉。董至成今（26日）出席演藝工會歲末尾牙，被問到此事，則客觀說：「我不覺得城哥是刻意找麻煩或是刻意講出讓人不舒服的話，也許說者無意，聽者有心！」

▲▼董至成談曾國城。（圖／記者孟育民攝）

▲董至成談曾國城。（圖／記者孟育民攝、翻攝自曾國城臉書）

董至成坦言沒有關注此風波，聽聞事情後表示：「我只能講去參加節目本來就要有雅量接受主持人調侃，主持人如果太嚴肅、認真，節目也會不好看，難免在用字遣詞方面有失考慮或脫口而出。」他認為曾國城不會刻意講讓人不舒服的話，還開玩笑說：「城城不是這種人，乃哥才是！」

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▲▼董至成談曾國城。（圖／記者孟育民攝）

▲董至成主持演藝工會尾牙。（圖／記者孟育民攝）

回顧整起爭議，畢業於北一女的駱俠安發文表示，她今年8月以樂儀旗隊成員身份錄製《一字千金》，然而期間卻被曾國城以身材開玩笑：「欸，這位是柔道的」、「妳看起來比較像教練」，當她提到自己的樂器是重達14公斤的「五音鼓」時，曾國城則打量她的身材並直言： 「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁。」讓她感覺被輕蔑：「我能背起這麼重的樂器，走完長達10公里的美國加州玫瑰花車大遊行，靠的是日復一日的刻苦訓練與堅持，而非我的身材。」

▲▼駱俠安錄製《一字千金》，不滿遭主持人曾國城拿她身材當笑。（圖／翻攝自Threads）

▲駱俠安錄製《一字千金》，不滿遭主持人曾國城拿她身材當笑。（圖／翻攝自Threads）

對於駱俠安的控訴，曾國城則親上火線發文道歉，坦言對此感到很難過：「對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。」他也表示主持有很多種風格，「但是無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格」。

另一方面，公視也發聲，透露在該集節目錄影結束時，製作單位曾慎重向駱俠安致歉，並承諾會後製刪除該段內容。事後公視也向製作單位、曾國城強調：「以節目效果為由的玩笑涉及身材外貌的冒犯，為公視節目製播準則紅線，未來務必避免。」

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曾國城, 一字千金, 董至成, 身材歧視

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