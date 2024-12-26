中國最敢拍的導演！婁燁經典「禁片」作品　金馬影廳獨家放映

記者蕭采薇／台北報導

今年以《一部未完成的電影》榮獲金馬獎最佳劇情片與最佳導演的婁燁，被稱為「中國最敢拍」的導演，儘管頻頻因內容題材遭到禁演和禁拍，但他直面不諱的勇氣與卓然成家的手法，成為中國第六代導演的代表人物。

▲「金馬X威秀聯名影廳」將推出一系列婁燁作品。（圖／攝影中心攝）



婁燁2000年便以《蘇州河》拿下鹿特丹影展金虎獎，也讓首次擔綱主演的周迅鋒芒畢露。大膽碰觸禁忌話題的《頤和園》和《春風沉醉的夜晚》接連入選坎城影展主競賽。他曾以《浮城謎事》、《推拿》、《風中有朵雨做的雲》入圍金馬獎最佳導演，其中《推拿》還在第51屆金馬獎獲得最佳劇情片等6項大獎。

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▲《蘇州河》拿下鹿特丹影展金虎獎，也讓首次擔綱主演的周迅鋒芒畢露。（圖／金馬執委會提供）

由鞏俐、趙又廷、小田切讓主演的《于堇：蘭心大劇院》則入選威尼斯影展主競賽。這次映演將網羅上述影片，提供影迷親炙婁燁犀利浪漫的風格。本次還特別放映金馬獎最佳改編劇本得主、也是婁燁的妻子與監製馬英力近身跟拍的紀錄片《夢的背後》，直擊創作現場之餘，更挖掘電影心靈與現實環境的種種磨合衝突。

▲《春風沉醉的夜晚》當年入選坎城影展主競賽。（圖／金馬執委會提供）

金馬影展與威秀影城攜手打造的「金馬X威秀聯名影廳」，將在2025年1、2月重磅推出第61屆金馬獎最佳導演婁燁與最佳新導演曾威量的歷年作品，無論是大導演的創作軌跡或是新銳的鍛鍊過程，都是極為難得深入探究的機會。

▲第61屆金馬獎最佳新導演曾威量（右）。（圖／記者林敬旻攝）



金馬獎最佳新導演曾威量，出生於新加坡，畢業於臺北藝術大學電影創作研究所，也曾入選金馬電影學院學員。今年以首部劇情長片《白衣蒼狗》入選2024年坎城影展導演雙週，獲得金攝影機特別提及，也一舉入圍金馬獎7項大獎，拿下最佳新導演。「金馬X威秀聯名影廳」主題展，預計2025年1月3日中午12點售票。