Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

▲與男友小徐生了「小腰果」的Selina，整個人隨時都洋溢著幸福的笑容。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

台灣女子天團S.H.E成員任家萱（Selina）去年生下兒子「小腰果」升格人母，12月13日時報周刊CTWANT在台北市中山區巧遇Selina和另一半小徐，在星期五晚上帶著兒子一起和朋友聚餐，之後一行人又轉往KTV續攤。令人意外的是，曾為陳建州、范瑋琪夫妻工作3年明星保母「小亨堡」，現在已成為小腰果的保母，全程都忙著照顧小朋友。

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▲星期五晚上Selina帶著兒子一起和朋友聚餐。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲曾為黑人、范范夫妻工作3年明星保母「小亨堡」，現在是小腰果的保母，將小孩抱上車，臨上車前，Selina還特別摘下口罩逗兒子開心。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

12月13日晚間近8點，本刊在台北市中山區某熱炒店附近巧遇Selina跟朋友聚餐，用餐結束後小亨堡先抱著小腰果上車，一會兒Selina現身，她先和數名友人道別後和朋友一起準備上車，而在臨上車Selina特別摘下口罩與已坐在車內兒子開心互動。8點30分，一行人到達位於西門町的KTV，眾人下車後走進KTV續攤。

▲準備前往KTV歡唱的Selina走在前面，小亨堡推著小腰果在後方跟著。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

晚間10點，Selina孩子的爸爸小徐現身，他陪著推著小腰果的小亨堡一起走出KTV。小徐先將兒子小腰果抱上車後，之後向保母小亨堡道別後，小徐便回到KTV陪伴另一半Selina。直到次日凌晨12點30分，才又見到他獨自走出KTV到停車場取車。

▲晚間10點，Selina孩子的爸爸小徐先送小亨堡和兒子小腰果上車回家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲隔日凌晨，小徐與Selina和妹妹任容萱等人先後走出KTV。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

20分鐘後，Selina和妹妹任容萱以及4名友人走出KTV，和其中2人道別後，夫妻倆載著妹妹和朋友回家。分別送走友人和妹妹等「電燈泡」後，小徐在上車之前，還先用左手輕輕勾著並排行走的另一半Selina，接著溫柔的從背後環抱，兩人就這樣緊緊依偎、緩緩地走到車邊，臨上車前只見這對愛侶臉上滿是幸福的笑容，只能說小徐很懂、很懂！很會抓緊時間製造生活中的小浪漫。

▲小徐開車先送友人與妹妹任容萱回家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲穿著短袖T恤的小徐與Selina兩人沿路互動都十分親密。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

大概是打算繼續維持浪漫的氣氛，小徐就這樣載著Selina共渡兩人時光，還將車子一路開上陽明山。凌晨1點44分，車子停在文化大學後山路邊，不過由於東北季風呼呼地吹，加上天氣太冷、地面又溼，穿著單薄T恤的小徐可能「凍未條」，耍浪漫的兩人選擇待在車內眺望台北夜景，僅僅過了1分48秒，車子就再度開動駛離返家。

▲把握獨處時光的Selina和小徐，特別驅車上陽明山欣賞夜景，不知是否天氣寒冷，兩人僅待了108秒就開車落跑回家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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