中國版《魷魚遊戲》！「撐30天拿百萬獎金」竟是詐騙　手法全曝光

記者劉宛欣／綜合報導

超人氣影集《魷魚遊戲》第二季已經於26日下午上線，然而在上線之前，中國大陸卻出現了一種模仿該劇情節的新型詐騙手法，引發熱烈討論。根據《路透社》報導，被形容為「中國版魷魚遊戲」的「隔離挑戰」，是最新型的詐騙工具。隨著當地經濟不佳，負債人口增多，這類以高額獎金為誘餌的詐騙案件不斷增長。

▲《魷魚遊戲2》已上線熱播中。（圖／翻攝自劇照）

報導內容指出，所謂的「隔離挑戰」，是一種號稱提供巨額獎金的比賽，吸引有債務的參賽者加入。參加者被關在隔離空間內，需遵守嚴苛規則，直到最終贏家誕生。這些活動通常會透過社群進行直播。規則包括廁所使用時間不得超過15分鐘、一天內不能觸碰時鐘超過2次、臉部不得遮擋超過3秒、晚上10點必須熄燈等，即使遵守了規則，參加者也可能因小失誤被淘汰。

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▲中國出現新型詐騙，手法模仿《魷魚遊戲》。（圖／路透）

一名參賽者A參加了總獎金為25萬人民幣（約112萬台幣）的比賽，他成功堅持了30天。但主辦方以他在比賽第3天整理被子時，違反「不得遮擋臉部」的規則為由，拒絕支付獎金。參賽者B則參加了一項規定35天內不得使用手機的挑戰，還付了9000元人民幣（約4萬台幣）的報名費，最後卻因為用手揉眼的動作，被認定違反「不能遮臉超過3秒」規定，參加一天就被淘汰，報名費也拿不回來。

中國國家金融監管總局對此發出警告，提及近期以來不少詐騙集團透過社群作為媒介，利用發放獎金、債務減免等噱頭，欺騙面臨財務困難的民眾。受害者可能遭遇個資被洩露，或被要求支付高額手續費的風險，提醒民眾提高警惕，避免掉入此類陷阱。