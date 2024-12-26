日搖滾樂團超愛台灣！　相隔1年多「宣布三度來台開唱」

記者蔡琛儀／台北報導

以動畫《文豪野犬》系列相關歌曲走紅的日本搖滾樂團LUCKLIFE，睽違一年多，宣布將於2025年2月15日在台北Corner House角落文創展演空間開唱，主唱PON表示：「非常期待再次來到台灣，和大家一起創造美好的回憶！」

▲日本搖滾樂團LUCKLIFE明年2月將三度來台開唱。（圖／Hags Entertainment 、Welcome Music提供）



LUCKLIFE由四位高中同學組成，分別是主唱PON、吉他手和和聲ikoma、貝斯手Taku與鼓手LOVE Oishi組成，2016年以《文豪野犬》片尾曲正式進軍主流音樂市場，至今仍為該系列演唱多首片尾曲。此外，他們也曾為《最遊記RELOAD BLAST》、《弦音－風舞高中弓道部－》等動畫獻聲，在日、台動漫界擁有不少死忠粉絲。

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2023年，LUCKLIFE迎接15週年，推出首張精選輯《LUCK LIFE》，並於台灣等17地舉辦巡迴演唱會，今年更首次進軍歐洲，在德國舉行了第一次的歐洲現場演出，時隔兩年，他們將帶著全新數位EP《心願（Wish）》，再次與台灣粉絲相會，該EP將於2025年1月15日發行。門票已開賣，詳洽KKTIX以及全台全家便利商店FamiPort。