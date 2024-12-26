陳姸霏、項婕如《夜校女生》回到1997年　凱西特別「串場」喚起回憶殺

記者蕭采薇／台北報導

青春校園電影《夜校女生》由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演，共譜校園生活的酸甜苦辣，電影更巧妙出現妮可基嫚的主演電影以及熱門文具廠牌「凱西」鑰匙圈的串場，勾起90年代回憶。

▲「夜校女生」陳姸霏（右）、項婕如（左）陪伴眾多青春學子一起開學。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》帶領觀眾重回1997年，陳姸霏飾演高中聯考失常的小愛，被迫就讀「一女中夜校」，自卑的她與項婕如飾演日校「桌友」敏敏結為好友，平時互換制服方便翹課，隨著兩人一起喜歡上男校資優生路克，謊言遊戲逐漸失控，卻也讓兩人首度體驗到初戀、升學壓力以及同儕競爭之間的複雜人生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（左起）陳姸霏、項婕如在《夜校女生》扮演一女中的日夜校「桌友」。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》在釜山影展映後，便吸引多家日韓片商積極詢問，目前已順利銷售出日韓版權。電影也吸引了許多唸過夜校學生的來粉專留言，表示拍出了他們唸書的集體回憶，電影中所出現的凱西文具以及錄影帶店，都是陪伴許多人長大的美好回憶。

▲邱以太在《夜校女生》飾演帥氣資優生。（圖／興揚電影提供）

電影在各大影展首映以來好評不斷，雙主角陳姸霏、項婕如的演技獲得肯定，飾演陳姸霏母親的季芹也化身「國民媽媽」，嘮叨、碎念卻又照顧人的溫暖表演深入人心。而身為金馬獎評審之一的九把刀，也直誇《夜校女生》非常讓他驚豔，「劇本通俗但不簡單，主題緊扣仿冒者症候群與青春成長，紮實綿密，很打動我」，更特別肯定陳姸霏、項婕如以及季芹的演出，希望電影上映後能獲得更多支持，「大家一定不能錯過這部電影」。

▲季芹化身「國民媽媽」飾演陳姸霏母親的，嘮叨、碎念卻又溫暖。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。故事講述1997年，小愛在升學壓力下進入體制特殊的「一女中夜校」就讀，但夜校生總被認為不如日校生優秀，造成她極度自卑的心態。她與日校好友敏敏一起喜歡上男校的資優生路克，並為此假冒成日校生，享受著光環而無法擺脫誘惑，漸漸地把自己推入巨大的謊言坑洞，生活也逐漸失控。