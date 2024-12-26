ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

優格姐姐結婚8年認「曾簽好離婚協議」　老公1句話震撼她

記者蔡宜芳／綜合報導

女星優格姐姐（林姵君）在2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），兩人育有一子一女。她25日發文慶祝結婚八周年，並坦言曾一度和丈夫準備簽字離婚，但因為對方的真誠告白，自己才恍然大悟，「對我來說，這比說100000次我愛你還有愛。」

▲▼優格姐姐結婚8年認「曾簽好離婚協議」尪1句話震撼她。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）

▲優格姐姐和Xargon已結婚八年。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）

優格姐姐透露，在日前的記者會上，當被問及是否曾想過離婚時，她毫不猶豫地回答：「當然有！」這讓現場記者們驚訝不已，她對此笑說：「想離婚不是夫妻日常嗎？」優格姐姐回憶道，有一次她和丈夫冷靜地討論後，甚至印了離婚協議書，並簽了名請丈夫也簽字。當時，丈夫紅著眼眶告訴她：「你不用擔心我會跟你搶小孩，房子公司都是我們一起打拚出來的，我這麼努力都是為了這個家，分開了就沒意義了，都給妳跟小孩吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

優格姐姐表示，自己當下深深感到震撼，因為她從過往的感情經歷中發現，通常在分開的時候才能看清一個人的真面目，「那個時候說很愛妳的人，往往會有最黑暗的表現：恐嚇、計較、報復、要脅…等等。但看著自己眼前的男人面對這樣的分離，卻是透著一種沉重與真誠。」

▲▼優格姐姐結婚8年認「曾簽好離婚協議」尪1句話震撼她。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）

▲優格姐姐坦言曾簽好離婚協議書給老公。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）

優格姐姐坦言，因為原生家庭的影響，她對「控制」有很大的陰影，常常覺得自己不夠好，不適合婚姻。透過諮商，她才發現內心深處一直在等待父親的認可，「這也是我常常想離婚的原因，覺得自己不是一個夠好的老婆。」她意識到，每當她感覺在婚姻中得不到認可時，便會下意識地想要離婚；如今，她學會在每次有這種念頭時問自己：「我認可自己嗎？」

優格姐姐表示，雖然兩人的經驗不一定適用於每對夫妻，但還是希望透過分享，讓更多人認識到很多時候自己為了解自己，也自覺掌控一切，「但其實是…我們沒有去探索的無意識，才是那條隱形牽動著我們命運的線。」˙她也慶幸能和丈夫穿越重重阻礙，依然緊緊牽著彼此，並告白說：「老公我愛你，結婚八年快樂！想和你一起變成老婆婆老公公。」

【優格姐姐全文】

結婚八年快樂！八年的婚姻又叫陶婚，像陶瓷一樣美麗，但還是可以打破需要小心呵護。

那天記者會時，記者們問我一個問題：有想過要離婚嗎？ 我不假思索的回覆：當然有！
結果看著記者們驚喜的說：哇..今天素材很夠了。我心想..想離婚不是夫妻日常嗎

回想到有一次…我們和平討論後，認真的印了離婚協議書，自己也把名字簽好的拿給老公，冷靜的請他簽上名字。 我看著他紅著眼眶說：「你不用擔心我會跟你搶小孩，房子公司都是我們一起打拼出來的，我這麼努力都是為了這個家，分開了就沒意義了，都給妳跟小孩吧」

完全意料之外的一句話，力量之大之震撼。
因為從我過往破碎的感情經歷中發現..通常要看清一個人就是在確定分開的時候！
那個時候說很愛妳的人往往會有最黑暗的表現：恐嚇、計較、報復、要脅…等等

但看著自己眼前的男人面對這樣的分離卻是透著一種沉重與真誠。

那一刻，他的樣子像是完全放下了自我，將所有的心意都坦蕩地展露在我面前。這種柔和卻堅定的力量，讓我震撼
對我來說，這比說100000次我愛你還有愛

因為原生家庭的關係，我對於「控制」有非常大的陰影，一直以為我常常想離婚是因為自己熱愛自由，不愛被拘束，或許我就是不適合婚姻的女子..
後來透過諮商，才發現層層的走進那個脆弱點後看見的竟然是「等待爸爸認可的小姵君」
這也是我常常想離婚的原因- 覺得自己不是一個夠好的老婆！

吵架的時候，我憤怒厭煩的對象，原來一直都是我自己：如果我不夠好，為什麼要娶我當老婆呢？ 如果你一直都不滿意，那我們還是分開吧！
在婚姻裡感覺得不到認可就直接連結到那個脆弱點，敏感神經一直反覆的被觸發於是才得出一個無意識的解答：離婚。

恍然大悟！！於是當我每次又有相同的念頭時，我會問自己：我認可自己嗎？

這是我們的旅程，或許不是每個想離婚的人都是這個樣子，但分享出來是覺得..很多時候我們都以為我們了解自己，也覺得自己掌控著一切，
但其實是..我們沒有去探索的無意識才是那條隱形牽動著我們命運的線。

我們很幸運，能穿越這麼多阻礙後依然緊緊牽著彼此，我內心對張瑋除了愛還有很深的感謝，
謝謝你的愛跟真心

老公我愛你，結婚八年快樂！
想和你一起變成老婆婆老公公

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

優格姐姐, 林姵君, Xargon, 殺梗, 張瑋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳姸霏、項婕如《夜校女生》回到1997年　凱西特別「串場」喚起回憶殺
  2. 優格姐姐結婚8年認「曾簽好離婚協議」　老公1句話震撼她
  3. T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉
  4. 《香巴拉》尼泊爾女星廷妮拉姆一妻多夫　夢想當空服員意外變影后
  5. 台灣觀眾看完電影後的反應　讓成田凌、中村映里子大讚：令人開心
  6. 中國最敢拍的導演！婁燁經典「禁片」作品　金馬影廳獨家放映
  7. 林美貞3度復合孫興首發文！　「不一樣的聖誕節」曝真實心情
  8. 中國版《魷魚遊戲》！「撐30天拿百萬獎金」竟是詐騙　手法全曝光
  9. 日搖滾樂團超愛台灣！　相隔1年多「宣布三度來台開唱」
  10. 曾國城遭控錄影「污辱身材」惹議！　董至成緩頰發聲：說者無意，聽者有心

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366