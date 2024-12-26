優格姐姐結婚8年認「曾簽好離婚協議」　老公1句話震撼她

記者蔡宜芳／綜合報導

女星優格姐姐（林姵君）在2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），兩人育有一子一女。她25日發文慶祝結婚八周年，並坦言曾一度和丈夫準備簽字離婚，但因為對方的真誠告白，自己才恍然大悟，「對我來說，這比說100000次我愛你還有愛。」

▲優格姐姐和Xargon已結婚八年。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）

優格姐姐透露，在日前的記者會上，當被問及是否曾想過離婚時，她毫不猶豫地回答：「當然有！」這讓現場記者們驚訝不已，她對此笑說：「想離婚不是夫妻日常嗎？」優格姐姐回憶道，有一次她和丈夫冷靜地討論後，甚至印了離婚協議書，並簽了名請丈夫也簽字。當時，丈夫紅著眼眶告訴她：「你不用擔心我會跟你搶小孩，房子公司都是我們一起打拚出來的，我這麼努力都是為了這個家，分開了就沒意義了，都給妳跟小孩吧。」

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優格姐姐表示，自己當下深深感到震撼，因為她從過往的感情經歷中發現，通常在分開的時候才能看清一個人的真面目，「那個時候說很愛妳的人，往往會有最黑暗的表現：恐嚇、計較、報復、要脅…等等。但看著自己眼前的男人面對這樣的分離，卻是透著一種沉重與真誠。」

▲優格姐姐坦言曾簽好離婚協議書給老公。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）

優格姐姐坦言，因為原生家庭的影響，她對「控制」有很大的陰影，常常覺得自己不夠好，不適合婚姻。透過諮商，她才發現內心深處一直在等待父親的認可，「這也是我常常想離婚的原因，覺得自己不是一個夠好的老婆。」她意識到，每當她感覺在婚姻中得不到認可時，便會下意識地想要離婚；如今，她學會在每次有這種念頭時問自己：「我認可自己嗎？」

優格姐姐表示，雖然兩人的經驗不一定適用於每對夫妻，但還是希望透過分享，讓更多人認識到很多時候自己為了解自己，也自覺掌控一切，「但其實是…我們沒有去探索的無意識，才是那條隱形牽動著我們命運的線。」˙她也慶幸能和丈夫穿越重重阻礙，依然緊緊牽著彼此，並告白說：「老公我愛你，結婚八年快樂！想和你一起變成老婆婆老公公。」

【優格姐姐全文】

結婚八年快樂！八年的婚姻又叫陶婚，像陶瓷一樣美麗，但還是可以打破需要小心呵護。

那天記者會時，記者們問我一個問題：有想過要離婚嗎？ 我不假思索的回覆：當然有！

結果看著記者們驚喜的說：哇..今天素材很夠了。我心想..想離婚不是夫妻日常嗎

回想到有一次…我們和平討論後，認真的印了離婚協議書，自己也把名字簽好的拿給老公，冷靜的請他簽上名字。 我看著他紅著眼眶說：「你不用擔心我會跟你搶小孩，房子公司都是我們一起打拼出來的，我這麼努力都是為了這個家，分開了就沒意義了，都給妳跟小孩吧」

完全意料之外的一句話，力量之大之震撼。

因為從我過往破碎的感情經歷中發現..通常要看清一個人就是在確定分開的時候！

那個時候說很愛妳的人往往會有最黑暗的表現：恐嚇、計較、報復、要脅…等等

但看著自己眼前的男人面對這樣的分離卻是透著一種沉重與真誠。

那一刻，他的樣子像是完全放下了自我，將所有的心意都坦蕩地展露在我面前。這種柔和卻堅定的力量，讓我震撼

對我來說，這比說100000次我愛你還有愛

因為原生家庭的關係，我對於「控制」有非常大的陰影，一直以為我常常想離婚是因為自己熱愛自由，不愛被拘束，或許我就是不適合婚姻的女子..

後來透過諮商，才發現層層的走進那個脆弱點後看見的竟然是「等待爸爸認可的小姵君」

這也是我常常想離婚的原因- 覺得自己不是一個夠好的老婆！

吵架的時候，我憤怒厭煩的對象，原來一直都是我自己：如果我不夠好，為什麼要娶我當老婆呢？ 如果你一直都不滿意，那我們還是分開吧！

在婚姻裡感覺得不到認可就直接連結到那個脆弱點，敏感神經一直反覆的被觸發於是才得出一個無意識的解答：離婚。

恍然大悟！！於是當我每次又有相同的念頭時，我會問自己：我認可自己嗎？

這是我們的旅程，或許不是每個想離婚的人都是這個樣子，但分享出來是覺得..很多時候我們都以為我們了解自己，也覺得自己掌控著一切，

但其實是..我們沒有去探索的無意識才是那條隱形牽動著我們命運的線。

我們很幸運，能穿越這麼多阻礙後依然緊緊牽著彼此，我內心對張瑋除了愛還有很深的感謝，

謝謝你的愛跟真心

老公我愛你，結婚八年快樂！

想和你一起變成老婆婆老公公