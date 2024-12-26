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《香巴拉》尼泊爾女星廷妮拉姆一妻多夫　夢想當空服員意外變影后

記者蕭采薇／台北報導

模特兒出身的尼泊爾女星廷妮拉姆（Thinley Lhamo），今年因為演出藏語電影《香巴拉》（Shambhala）入選柏林影展。廷妮拉姆片中飾演一妻多夫的新嫁娘佩瑪，因為其中一位丈夫遠赴拉薩經商卻音訊全無，決定踏上尋夫之路。

▲《香巴拉》廷妮拉姆在片中高海拔騎馬，更苦練藏語方言、學習編織手藝。（圖／海鵬提供）

▲尼泊爾女星廷妮拉姆演出柏林影展競賽片《香巴拉》，在全球大放異彩。（圖／海鵬提供）

廷妮拉姆原本夢想成為一名空服員，卻因熱愛表演藝術，向劇組報名臨時演員，未料機會從天而降、意外「升等」獲選女主角。第一次演戲，廷妮拉姆對手全是大咖，包括「藏族第一萬人迷」歌手索南托普登（Sonam Topden）、「最有靈性的歌手」的洛騰南林（Loten Namling），以及尼泊爾演技男星卡瑪薩克耶（Karma Shakya）等。

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眾星拱月下，廷妮拉姆演技不讓鬚眉，一舉打破影史、躍為南亞首位盧卡諾影后。《香巴拉》，劇情敘述奉行一妻多夫制的女子，與她的三個丈夫的故事。廷妮拉姆片中飾演住在喜馬拉雅山多爾波（Dolpo）地區的女子「佩瑪」。

▲《香巴拉》廷妮拉姆在片中高海拔騎馬，更苦練藏語方言、學習編織手藝。（圖／海鵬提供）

▲廷妮拉姆在《香巴拉》中演技出彩不讓鬚眉。（圖／海鵬提供）

她與丈夫札西（丹增達拉 Tenzing Dalha 飾演）及其兩個弟弟（一個出家、一個未成年）實行一妻多夫的婚姻。沒想到扎西赴拉薩經商未歸，致使她腹中孩子的合法性受到村民的質疑。佩瑪只得喚回已出家的丈夫噶瑪（索南托普登 飾），一起踏上了尋找札西的旅程，卻在過程中、逐漸發現自我的追求。

▲《香巴拉》廷妮拉姆在片中高海拔騎馬，更苦練藏語方言、學習編織手藝。（圖／海鵬提供）

▲廷妮拉姆第一個對手卻非大咖，而是她在片中的好搭檔「馬」。（圖／海鵬提供）

當她進劇組後，第一個對手卻非大咖，而是她在片中的好搭檔「馬」。在加德滿都長大的她，不僅得學習騎馬，更費時兩個月適應多爾波海拔6000公尺的地形和文化，並在深雪齊膝的山坡練習攀爬。值得一提的是，拉姆在開拍前就做足了萬全準備，除了高海拔騎馬，她更苦練藏語方言、學習編織手藝，直呼「學到很多」。

▲《香巴拉》廷妮拉姆在片中高海拔騎馬，更苦練藏語方言、學習編織手藝。（圖／海鵬提供）

▲《香巴拉》廷妮拉姆在片中一妻多夫。（圖／海鵬提供）

「香巴拉」是指藏傳佛教中的「理想聖地」，一妻多夫制也曾經盛行於尼泊爾喜馬拉雅山村。電影在海拔4200至6000公尺、尼泊爾和西藏之間的多爾波山區拍攝，由於地處偏遠藏族高地，純淨地保存了最傳統的藏族文化與佛法，並以擁有風景優美、古老的寺院莊嚴而聞名。

▲《香巴拉》廷妮拉姆在片中高海拔騎馬，更苦練藏語方言、學習編織手藝。（圖／海鵬提供）

▲《香巴拉》廷妮拉姆在片中高海拔騎馬。（圖／海鵬提供）

拉姆在《香巴拉》中飾演擁有三個丈夫的新娘「佩瑪」，首度和才華橫溢的西藏歌手兼作曲家索南托普登攜手合作，為電影帶來了情感和文化深度且獨特的融合，也使《香巴拉》成為必看之作，將於1月10日在台上映。

▲《香巴拉》廷妮拉姆在片中高海拔騎馬，更苦練藏語方言、學習編織手藝。（圖／海鵬提供）

▲《香巴拉》廷妮拉姆苦練藏語方言、學習編織手藝。（圖／海鵬提供）

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