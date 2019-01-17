熬過大腸癌、6年女友變心消失　《小李飛刀》林立洋戀愛了！

記者傅家妤／綜合報導

香港男星林立洋（後改林利）1989年來台發展，參演了多部經典戲劇，其中以《小李飛刀》的龍嘯雲一角最為人熟知，去年2月剛挺過大腸癌的他，16日在臉書上宣布戀愛喜訊，與粉絲分享喜悅。

▲林立洋在《小李飛刀》飾演龍嘯雲一角最為人熟知。（圖／翻攝自林立洋臉書）

52歲的林立洋在臉書上宣布「我終於戀愛了！」而且還用了粉紅色及眾多愛心的模板作為發文背景，可見他完全沉溺在戀愛的幸福當中，粉紅泡泡幾乎都快滿出螢幕了，不過他並未公開女友身分，也未有曬出對方的模樣，非常保護女友。

▲林立洋宣布戀愛消息。（圖／翻攝自林立洋臉書）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，林立洋透露女友並非圈內人，覺得兩人交往就是上天的安排，稱兩人其實已經認識了20多年，過去從未想過會與這個女生交往，對方在大陸做生意，兩人已經多年未見，沒想到近來重逢，竟擦出愛火花，他也覺得非常神奇，但目前尚未有結婚打算，「大家相處有那種『觸動的心』就已經很夠了，其他的東西先不想。」

▲林立洋曾罹患大腸癌。（圖／翻攝自林立洋臉書）

事實上，52歲的林立洋過去曾歷經多次人生低潮，除了演藝事業一度遇到瓶頸被迫轉行以外，他的感情路也非常坎坷，他過去與模特兒范靜蕙有過一段婚姻，但是兩人最終依舊沒能走到最後，以離婚告終，之後他遇上前女友Serena，兩人穩定交往6年以後，女方卻與一名70歲醫生在一起，與該醫生離開了，最後在他傳簡訊給Serena：「如果這樣可以讓妳扭轉乾坤，那妳去吧！」Serena僅短短回了句：「謝謝你支持。」兩人就此分道揚鑣。

▲林立洋歷經人生低潮，如今終於收穫愛情。（圖／翻攝自林立洋臉書）

沒想到感情不如意，身體也出了問題，他在2017年10月發現自己患上大腸癌第三期，就醫時發現腫瘤已經超過11公分，之後隨即動手術將腫瘤取出，在醫院休養了一段日子後，出院的第五天就隨即復工，到過去香港小虎隊團員胡渭康的演場會站台，之後就隨即馬不停蹄地開工拍攝電視劇，非常敬業。如今終於苦盡甘來，還收穫了愛情，粉絲也為他感到非常開心，紛紛在他發文底下送上祝福。