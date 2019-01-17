「必看愛情神片」重新上映！1男神+2女神　網淚喊：25年還是經典

記者林映妤／台北報導

繼華語經典電影《霸王別姬》25 周年數位修復版創下全台票房飆破千萬台幣的紀錄後，由徐楓監製，嚴浩執導、傳奇作家三毛生涯唯一編劇的愛情名作《滾滾紅塵》數位修復版，也將於3月8日接棒上映！

當年轟動影壇的《滾滾紅塵》集結了金獎影帝后林青霞、秦漢、張曼玉領銜主演，銀幕CP「一秦一林」組合引爆話題，2人在片中的刻骨愛情更被五、六年級女生封為「必看愛情神片」，不但獲得第10屆香港電影金像獎8項大獎提名，更風光奪下第27屆金馬獎最佳劇情片、導演、女主角、女配角、攝影、美術設計、造型設計、電影音樂等8項大獎，迄今仍是金馬最多獎紀錄保持者。

影壇巨星林青霞因此片奪得演藝生涯唯一一座金馬后冠，她曾表示：「《滾滾紅塵》是我從影以來感受最深的電影。」如今電影即將再登大銀幕，讓粉絲能到戲院裡重溫女神林青霞的精湛演技！

▲▼《滾滾紅塵》數位修復版，重溫林青霞、張曼玉、秦漢風采。（圖／甲上提供）

當年《滾滾紅塵》因完成製作時間較晚，以「臨時加演」的名義參加了倫敦電影節，首映日安排在平日下午，仍吸引大批國外觀眾朝聖、一票難求，連英國知名影評人艾德禮看完首映後也表示：「我現在不能談話，因為我滿腦子都是這部電影。」而全場觀眾更在電影播畢後紛紛起立鼓掌數分鐘之久，電影魅力風靡全球。

當年林青霞看完試片後，坦言自己被劇情感動到數度哽咽，尤其是片中最後一幕大場面逃難戲，在拍攝當時數百位臨演相互推擠衝突，林青霞和秦漢甚至因此受傷。此外，劇組遠赴大陸東北苦寒地帶拍戲，讓林青霞印象特別深刻，「我們在冰天雪地裡演戲，碼頭離散和憂鬱自殘都拍得驚心動魄。」