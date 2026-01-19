記者張筱涵／綜合報導

人氣漫畫《孤獨搖滾！》（ぼっち・ざ・ろっく！）確定將暫時休載。官方宣布，作品將自1月19日發售的《Manga Time Kirara MAX》（芳文社）2026年3月號起，進入一段時間的休載狀態，原因為作者濱路晶（はまじあき） 身體狀況不佳。

▲《孤獨搖滾！》短期休載。



作者健康優先 編輯部與本人共同決定暫停連載

根據《Manga Time Kirara》系列官方 X（前推特）說明，編輯部已與作者濱路晶多次討論後達成共識，認為「讓作者再休養一段時間，以最佳狀態回歸連載，對作品而言才是最好的選擇」。

濱路晶也透過刊物中的留言表示，「因為數個月以來的身體不適，決定暫時休載」，並強調這次休養並非心理層面的問題，而是純粹身體狀況因素。她也向讀者保證，會專心調養身體，期盼日後能以更好的狀態回到連載崗位，「連載再開時，希望能帶來比以往更有趣的《孤獨搖滾！》」。

至於復刊時間，官方表示將待確定後，再於《Manga Time Kirara MAX》雜誌上另行公布。

▲芳文社公告。



正篇暫停不影響企劃 動畫、舞台與周邊仍持續推進

值得一提的是，雖然漫畫本篇進入休載，但官方也強調，相關衍生企劃並不會因此停擺，包括外傳漫畫、電視動畫第2期、舞台劇、廣播節目以及實體演唱會等活動，仍會照計畫持續推進。

《孤獨搖滾！》自2018年起於《Manga Time Kirara MAX》連載，是一部以極度怕生卻擁有高超吉他技巧的少女「後藤一里（小孤獨）」為主角，描寫她加入女子樂團「結束樂團」後成長歷程的四格漫畫。作品於2022年10月至12月播出的動畫版引發社會現象級熱潮，成功擄獲大量粉絲。

動畫第2期製作確定 製作陣容部分調整

官方先前已宣布，《孤獨搖滾！》動畫第2期確定製作，第2期在製作體制上有所調整，導演將由第1期的齋藤圭一郎，改由山本祐介接手，劇本則繼續由吉田惠里香擔任。角色設計方面，將由小田景門擔任主力設計師，第1期的角色設計則以支援身份持續參與，動畫製作公司依舊由CloverWorks負責。

同期新連載登場 雜誌內容持續更新

此外，《Manga Time Kirara MAX》2026年3月號也迎來新連載作品《惡魔魔女格里莫瓦》（暫譯，原名：あくまじょグリモワール）。該作原先以客串短篇形式獲得好評，正式連載後將描繪一名魔法天賦出眾、卻總是施展黑魔術的見習魔女，在魔法學校中展開的特殊校園生活。

雖然《孤獨搖滾！》暫時按下暫停鍵，但官方與作者一致希望，在充分休養後，能讓這部深受喜愛的作品，以更成熟、完整的姿態再次回到讀者面前。