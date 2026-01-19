記者吳睿慈／台北報導

南韓男團VERIVERY 於18日晚間在高雄LIVE WAREHOUSE舉辦粉絲見面會，他們首度在高雄與粉絲面對面相見，以滿滿誠意回應台灣VERRER的等待，安可演出更加碼長達1小時，讓現場氣氛數度升溫。

▲VERIVERY現身南臺灣愛上高雄。（圖／寬寬整合行銷提供）

見面會一開場，VERIVERY接連帶來〈Undercover〉與〈G.B.T.B.〉，以強烈舞台魅力瞬間點燃現場。成員們隨後用中文向粉絲打招呼，東憲開心表示「我們VERIVERY終於來高雄了」，更直接向台下詢問「想我們了嗎」，引來滿場回應，也讓他笑說「我們也真的很想你們」。勇勝則分享，過去就常聽說高雄是一座讓人感到放鬆又熱情的城市，這次一站上舞台就立刻感受到傳說中的演出氛圍。

現場VERIVERY分享2026年最微小的願望，啓賢希望能換一支新手機，延浩則許下要完成十公里馬拉松的目標，卻立刻被團員們吐槽「到底什麼時候才會實現」，他也當場承諾一定在春天完成，不能再食言。

▲VERIVERY首次在高雄舉辦見面會。（圖／寬寬整合行銷提供）



東憲笑說自己被高雄的好天氣深深吸引，希望今年內能再來高雄好好玩一次，勇勝則收起玩笑語氣，真誠表示「希望 VERIVERY 都不要受傷」，雖然是微小的願望，卻讓現場粉絲感受到滿滿溫度。岡旻則拋出「想減肥」的願望，立刻遭到其他成員一致吐槽「到底哪裡需要減」，現場笑聲不斷。

進入後半段，成員輪流發表感想，勇勝坦言這是第一次來高雄，但卻留下非常深刻的回憶，「好到讓人想一直待在這裡」。岡旻也特別感謝所有工作人員與粉絲的應援，啓賢則向台下表示，正因為大家一直等待、一直給予愛，他們才有力量站上這個舞台，未來也會用更好的表現回報粉絲。

▲▼VERIVERY下台粉絲互動。（圖／寬寬整合行銷提供）



在安可橋段，VERIVERY誠意十足地加碼帶來長達近一小時的安可演出，連續演唱多首組曲，成員更親自走下舞台繞場與觀眾近距離互動，把見面會氣氛一路延續到最後一刻，讓現場粉絲直呼「真的捨不得結束」，再次展現對台灣VERRER的滿滿寵愛。