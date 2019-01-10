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獨家／張彬彬和女神拍完《花不棄》　林依晨噴笑：他覺得我是諧星！

記者林奕如／台北報導

林依晨在《小女花不棄》被迫隱藏身份，變成乞丐生活，但藏不住聰明頭腦，暗地裡做起生意養家，古靈精怪的角色，瞬間吸粉無數。劇中和小11歲的張彬彬合作，男方曾稱讚他是女神，林依晨一聽到「女神」封號，噴笑直呼：「合作久了，他會覺得我是諧星吧！」

▲林依晨《小女花不棄》 被張彬彬霸氣床咚。（圖／翻攝愛奇藝）

▲林依晨角色古靈精怪。（圖／翻攝愛奇藝）

事實上，該劇還沒有播出前，林依晨2017年曾在一個頒獎典禮和張彬彬相見歡，兩人當時熱絡互聊，更合影留念，事後他寫上「女神你好」，她則回「真是彬彬有禮，你好。」這次終於合作演出，林依晨笑說：「合作久了，他會覺得我是諧星吧！因為有時候我講台詞卡住，像是『多謝大俠豬手相救』，他當下就瘋狂大笑，笑了很多天，然後看我的舉動，三不五時就笑出來，可能他笑點很低。」

▲林依晨張彬彬。（圖／翻攝自張彬彬微博）

▲林依晨2017年12月同框張彬彬。（圖／翻攝自微博／張彬彬）

36歲林依晨飾演小丐兒無違和，凍齡模樣更讓粉絲驚艷，睽違5年演出古裝劇，這次角色十分活潑，更有不少搞笑劇情，像是她拜託張彬彬飾演的世子帶她上京，直接在大庭廣眾下使出殺手鐧裝孕：「少爺，別走，你不要我沒關係，但不能不要我肚子裡的孩子。」逼得張彬彬霸氣床咚挑逗，兩人CP感十足，被網友封「蓮花夫妻」。

▲張彬彬、林依晨11歲差CP《小女花不棄》，霸道演技這次失效了。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

▲張彬彬、林依晨相差11歲拍《小女花不棄》無違和。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

▲張彬彬、林依晨11歲差CP《小女花不棄》，霸道演技這次失效了。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

張彬彬是近年來流量小生，這次愉快合作，林依晨也對她印象深刻，她稱讚男方：「他拍戲很認真，外在條件很好，戲也滿好，覺得前途無量。」戲殺青後，她透露準備邁入下一階段「生小孩」，她說：「覺得時間到了，沒有公婆跟外界壓力，就是自己和老公對未來有共同目標、共識。」

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客

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