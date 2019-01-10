米可白「胸前一條線」好辣！人妻對戲薛仕凌：我臉紅了

記者林奕如／台北報導

米可白10日出席台視八點檔《生生世世》開鏡記者會，她一襲低胸白洋裝，性感露出事業線，成為最大亮點，她劇中和3男薛仕凌、曾子益、方大緯都有感情糾葛，她害羞吐露：「跟薛仕凌對戲每次都會臉紅，耳朵先紅一邊，之後就會全紅，他很可愛。」

▲米可白辣露事業線。（圖／記者季相儒攝）

米可白這兩年發現脖子5、6節長骨刺，骨刺壓到左邊神經，造成現在手會麻，提重物都會酸，她說：「我不能拍抬頭看星星的戲，也不能歪左右頭，還有一次起床腰部以上不能動。」被眾人驚呼太嚴重了，但她現在拍戲太忙，沒有定期時間去復健，讓老公也很擔心。

▲林嘉俐、林雨宣、方文琳、米可白。（圖／記者季相儒攝）

這次飾演的角色，米可白立志成為助產士，拜方文琳為師，加上師父的對手林嘉俐也飾演助產士，劇組找來專業助產士授課，演員也找生產影片來見習，是否會怕生小孩？米可白說：「看到有點恐懼，媽媽很偉大。」她也說，自己事業心還是很重，還沒想到要生小孩這件事。

▲台視新八點檔《生生世世》開鏡記者會。（圖／記者季相儒攝）

劇中米可白和3男薛仕凌、曾子益、方大緯及姐妹林雨宣一起青梅竹馬長大，彼此都有糾纏感情，米可白談到跟薛仕凌對戲會臉紅，曾子益眼睛會放電水汪汪，像小弟弟ㄧ樣，想要呵護他，至於方大緯感覺像大哥哥一樣。