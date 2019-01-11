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用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

記者劉宜庭／綜合報導

18歲孫安佐從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，藉著健身、動漫題材下手，吸引了許多粉絲觀看，短短就幾個月就成為網路紅人。近來，他登上知名YouTube頻道「不要鬧工作室」（Stopkiddinstudio），分享在聯邦監獄中常見的料理做法，再度掀起一陣熱議。

▲孫安佐分享監獄最夯料理作法。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐近來開始經營Youtube網路社群。（圖／翻攝自孫安佐IG）

在「不要鬧工作室」11日釋出的影片中，孫安佐現身教學監獄料理，進入錄影現場的地窖前，還搞笑被用電蚊拍「搜身」，他一臉無奈表示：「你幹嘛針對我，不要鬧。」隨後，他開始介紹起監獄中的隱藏版美食：「大家好，今天我要跟大家介紹一下，聯邦監獄中最受歡迎的一道菜，『Che Che』（起司香腸麵）。」

過程中，孫安佐將6包日式拉麵敲碎，準備好香腸、起司、餅乾碎片接著將所有食材全都倒進垃圾袋中混合加入熱水後，立刻用毛巾包住袋子，悶熱15分鐘後，這道料理就完成了。把麵敲碎時，他開玩笑大喊：「02（動漫角色）我婆（老婆）啦，我不是媽寶啦、你才媽寶，誰跟你賣房子阿！」至於在監獄中，是如何把香腸切小塊的？他則表示：「把刮鬍刀摔爛以後，取出來的刀片，我們把它用來切丁這樣。」

▲孫安佐分享監獄最夯料理作法。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲孫安佐分享監獄最夯料理作法。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲孫安佐分享監獄最夯料理作法。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲孫安佐分享監獄最夯料理作法。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲孫安佐分享監獄最夯料理作法。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

實際示範這道監獄料理後，孫安佐苦笑自嘲：「全台灣大概這道菜我做的最好吃了。」影片中許多外國人試吃後，不少人點頭表示好吃，也有人吃完立刻皺起眉頭，評價不一。

孫安佐也表示，「通常大家都是在每個禮拜五的時候，會煮一次這個，因為想要可以放鬆一點，在裡面（指監獄）能做的事情也不多，就是偶爾吃個東西，放鬆一下心情這樣。」

▲孫安佐分享監獄最夯料理作法。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲料理出爐，外國人試吃後評價不一。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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