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方大同雲南告別式！經紀人哀痛證實　「生前隱私遭挖」反擊：誰又胡說八道？

記者吳睿慈／台北報導

歌手方大同於2月21日病逝，享年41歲，公司1日發聲明證實噩耗，消息來得突然，令歌迷不捨。據陸媒報導，而他的告別式傳於雲南大理舉辦，對此，經紀人回應「在雲南辦告別式這件事是正確的」，但其餘相關傳聞不回應。

▲▼ 方大同葬禮今天舉行 。（圖／翻攝微博／荔枝新聞

▲方大同告別式在雲南舉辦。（圖／翻攝微博／荔枝新聞）

根據陸媒報導，方大同家屬已在1日舉辦告別式及火化，地點於雲南大理，稍早，經紀人證實「在雲南辦告別式這件事是正確的」，只是微博相關傳聞陸續曝光，有消息指出他在治療期間將止痛藥的說明書摺成千紙鶴，其中還包含他的個私，過世病因瘋傳是肺部嚴重纖維化，對此，經紀人正面表示「其他網路上太多的傳言我們都不予回應，謝謝。」

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不捨網路謠言過多，經紀人引用〈我不是農人〉歌詞回應「誰又胡說八道？」，接著表示「網文常會瞎鬧，吸眼球追流量，搞得亂七八糟，誰都能發消息？世界大同小異越來越不靠譜，讓人有點焦急。」並懇求外界「請大家別再網傳誤傳只為了流量，真實是一切的基礎，有更多值得我們關心的人事物，願逝者安息，懇請媒體給親友寧靜的心與空間，去接受無法改變的事實，沒有最完美的選擇，緣份自有它的原則，就讓我們用大同最愛的音樂、圖文小說去緬懷他，永遠的靈感先生夢想家。」

方大同14年前就罹患氣胸，在2010年時曾因操勞過度，出現氣胸症狀而數度住院，肺部狀況本來就不是非常好。而他近幾年積極對抗病魔，仍未放棄音樂夢想，最新專輯《夢想家The Dreamer》也是他的遺作。

▲▼殯儀館人員向陸媒透露，方大同在雲南大理火化。（圖／翻攝自臉書）

▲方大同在2月21日病逝。（圖／翻攝自臉書）

方大同最近一次現身是2024年10月29日，被網友在上海東方藝術中心偶遇，當時美國84歲音樂巨星Herbie Hancock在上海開音樂會，方大同頭戴帽子，身穿灰色厚外套配黑色長闊褲，戴著口罩，相當低調現身會場，沒想到卻成了現實中最後曝光的模樣。

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