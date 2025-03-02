巫苡萱吐露啦啦隊女孩「私密處易發炎」原因！尷尬曝：下面癢癢的

記者劉宛欣／綜合報導

藝人巫苡萱與樂天女孩舞蹈副總監曉帆（小帆）近日登上《娛樂百分百》，分享擔任啦啦隊女孩多年來的辛苦內幕，其中被主持人偉晉丟直球詢問「有沒有腳臭困擾」，巫苡萱大方提及生理上的困擾，透露因為穿著的關係，私密處經常發炎。

▲巫苡萱坦言部分啦啦隊女孩有私密處發炎的困擾。（圖／翻攝YouTube／娛樂百分百）

偉晉在節目上詢問「有時候比賽遇到下雨，妳們很容易得香港腳欸？妳們沒有腳臭的困擾嗎？」巫苡萱聞言馬上回答道「香港腳還好，是私密處發炎（較常發生）」，一旁的曉帆也附和表示：「因為不能上廁所，我們都有一些私密處困擾。」由於啦啦隊經常在整場比賽都必須待在應援台上，因此有不少女孩都有一樣的問題。

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▲偉晉詢問下雨又要站在應援台上，是否容易得香港腳。（圖／翻攝YouTube／娛樂百分百）

巫苡萱進一步解釋「還有天氣很熱的時候，因為我們下半身的球褲會厚一點，又穿絲襪、安全褲，下面總共有四層，如果剛好又生理期就五層」，曉帆也指出「因為我們褲子是白色的，所以生理期來要再多穿一點，就很容易感染」，下體在悶熱的情況下，加上憋尿，就容易細菌感染，讓偉晉感嘆「好辛苦」，巫苡萱則苦笑著表示「在跳的時候下面都癢癢的」。