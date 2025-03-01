正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳志強與曾智希於2月27日補辦婚禮，圈內好友皆盛裝參與，其中藝人香蕉（王俊傑）帶著辣妻Timmy現身，但老婆的造型卻引來網友批評「不懂禮儀」、「不太有智慧」，對此夫妻倆也發文回應了。

▲香蕉與妻子Timmy出席陳志強、曾智希婚禮，合照引發網友討論。（圖／翻攝自IG）

香蕉當日出席婚禮，身穿英倫格紋紳士風西裝，而妻子Timmy選擇銀白亮片長裙，外搭白色金扣外套。不料小倆口穿搭被網友批評造型「夫妻不識相」，甚至遭質疑讓新娘不悅，「不知道誰才是新娘，笑死」、「我是新娘會蠻不爽」；但也有人認為，大家應該欣賞兩人用心搭配的努力，並指出曾智希曾強調婚禮的dress code是正式服裝，陳志強叮囑「要穿得像去金鐘獎一樣」，因此到場的賓客都展現了對新人的尊重。

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對於外界批評，香蕉昨日（28）發文說明，婚宴當天「新郎新娘的期待是有dress code，男生需著西裝打領結，女生則打扮正裝禮服」，並透露自己身穿的是岳父送的文定六禮其中一禮，領結是黃鐙輝夫妻送的，老婆穿的是岳母的衣服「灰色亮片晚宴洋服（非純白），別具意義」，最後表示：「感謝網友們的在意與錯覺，認為我們像主角，但新人的光環我們是搶不走的」，藉此回應外界議論。

▲香蕉限動回應夫妻穿搭。（圖／翻攝自IG）

而老婆Timmy則以曬出一張私下穿粉色花裙搭配羽絨外套，戴眼鏡的照片，幽默問「三月中還有一場婚禮要出席，我是不是考慮要穿這樣？」高EQ回應外界議論。

▲Timmy限動回應。（圖／翻攝自IG）