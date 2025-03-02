方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

▲金曲歌王方大同病逝，享年41歲。（圖／翻攝自Khalil Fong 方大同臉書）

圖文／CTWANT

金曲歌王方大同近來鮮少出現在螢光幕，不料今（1日）傳出在美國病逝，享年41歲。據悉，方大同2010年曾因操勞過度，引發「爆肺」（氣胸）數度住院，近年出入醫院更為頻繁。對此，中醫營養師猜測，方大同早年操勞過度，又是完美主義者，加上長年茹素，連乳製品都盡量不喝，很可能導致病情加重。

專攻中醫的營養師「紫蘇營養師」在臉書粉專發文，其實從方大同最近發行的單曲中，可以發現他的聲音有些沙啞，「氣胸的狀況看新聞，一直都無法改善，他會閉關應該跟氣胸有關係，只是氣胸是果，真正的的疾病不知道。但他的身材一直偏瘦，後期根本過瘦，所以有可能是原發型氣胸。」

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營養師提到，方大同早年操勞過度，又是完美主義者，不僅自己開公司，還寫過童書、童謠，加上長年茹素，就連乳製品都盡量不喝，而且他又是在美國養病，這一次的冬天特別冷，「美國的飲食文化，對素食者很傷，我上個月才破例線上諮詢某醫學中心的VIP，也是長年在美國居住，他更誇張…但涉及隱私我不細說病情，但也是茹素者。」

「紫蘇營養師」指出，有關方大同的離開，其實從中醫辨證大概能推測得出來，只是大家無法接受，因為他只有41歲，「我不反對吃素，但要吃對食物，用對烹調方式，還要依據居住環境及氣候去應對調整。老話一句，沒有營養，病怎麼養都不會有進展，不管是否吃素！再來就是性格及工作步調的調整。」

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