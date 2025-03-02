方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

記者田暐瑋／綜合報導

金曲歌王方大同2月21日清晨因病離世，享年41歲，3月1日舉行告別式，眾多粉絲與親友表達不捨。他生前抗病長達5年，據悉，在生命最後的時光，他將止痛藥的說明書摺成千紙鶴，給世界留下了最浪漫的告别。

據《錢江晚報》報導，方大同在生命最後的時光，依然保持對藝術的熱愛與執著，在化療期間仍堅持繪製專輯的分鏡圖，連錄音都在病房完成，展現出對創作的無限熱情，甚至將止痛藥的說明書摺成千紙鶴，象徵面對生死時，他對生命脆弱的深思及對生活的希望，而方大同在臨終前摺疊的千紙鶴，與他2012年創作的歌曲〈千紙鶴〉形成巧合。

▲方大同。（圖／記者黃克翔攝）

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事實上，方大同最近一次現身是2024年10月29日，被網友在上海東方藝術中心偶遇，當時美國84歲音樂巨星Herbie Hancock在上海開音樂會，方大同頭戴帽子，身穿灰色厚外套配黑色長闊褲，戴著口罩，相當低調現身會場，沒想到卻成了現實中最後曝光的模樣。

▲方大同被偶遇。（圖／翻攝自南都娛樂微博）

方大同14年前就罹患氣胸，在2010年時曾因操勞過度，出現氣胸症狀而數度住院，肺部狀況本來就不是非常好，且綜合各大健康網站說法，肺纖維化不僅呼吸困難，也會發生呼吸衰竭、低血氧等狀況，若是特發性肺纖維化，平均五年存活率更是不到二分之一，死亡率甚至高於癌症。

方大同的告別式於3月1日舉行，悼念儀式上的卡片寫有他的遺言：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」

▲方大同。（圖／記者黃克翔攝）



