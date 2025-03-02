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奧斯卡今年可能沒有「臭川普」場面！　外媒分析揭背後內幕

記者劉宛欣／綜合報導

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮即將來臨，此盛典一向是好萊塢明星發表政治觀點的平台，尤其在川普總統先前任期內，奧斯卡曾一度成為反對川普的聲音集中地。然而，根據外媒預測，今年的奧斯卡典禮或許會有些不同，焦點可能會更多放在團結與重建，尤其是在洛杉磯發生的野火災後，政治色彩可能會較為淡化。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普過去經常在頒獎典禮上遭嘲諷。（圖／路透）

《CNN》記者魏格麥斯特分析指出，雖然川普今年甫上任，迎來川普2.0時代，但今年的奧斯卡可能不像過去那樣批評川普。此前，2016年總統大選後的頒獎季，許多好萊塢藝人積極表達對川普的反對態度。2017年奧斯卡的重大失誤—將最佳影片頒給《樂來越愛你》（La La Land）後，又更正為《月光男孩》（Moonlight），當時川普就曾嘲諷好萊塢過度專注於批評他，才導致失誤。

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▲奧斯卡頒獎典禮即將登場。（圖／翻攝自奧斯卡官網）

▲奧斯卡頒獎典禮即將登場。（圖／翻攝自奧斯卡官網）

報導中還指出，由於年初洛杉磯野火災情影響，其他頒獎典禮如葛萊美獎和演員工會獎，也將焦點放在向消防員和救災人員致敬上，強調團結與共同抗難。更值得一提的是，此次奧斯卡頒獎典禮主持人柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）較少涉及政治話題，不像過去立場明顯的吉米金摩（Jimmy Kimmel）。

美國影藝學院執行長比爾克雷默（Bill Kramer）近期受訪時就曾承認，選擇柯南歐布萊恩的原因之一，就是希望避免過多涉及政治，不過，魏格麥斯特也指出，即使今年奧斯卡可能淡化政治色彩，但由於不少入圍電影題材本身涉及政治議題，因此還是難以完全避免政治討論。今年多部電影都涉及政治、社會問題，如《粗獷派建築師》（The Brutalist）、《跳痛之旅》（A Real Pain）、《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）等，而《狂人法則》（The Apprentice）更是直接就是川普的故事。

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奧斯卡頒獎典禮, 奧斯卡獎, 川普

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