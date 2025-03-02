麋先生首度合作五月天阿信　揭他私下真面目

記者蔡琛儀／高雄報導

金曲樂團麋先生昨（1日）在高雄巨蛋舉辦「大誠保經 x 麋先生 MIXER〈馬戲團運動 CircUs〉」演唱會，邀來告五人、宇宙人助陣，就連師兄五月天阿信也登台力挺，還首唱雙方合作的新歌〈偶像〉，會後訪問上，聖皓被問和阿信合作是否有壓力？笑答：「我是期待回覆，我寫了很喜歡、很滿意的歌，會很希望知道在別人眼裡是怎麼看待。」開心表示阿信沒有打槍，也沒有改過任何東西，「謝謝他的支持和肯定，相信五月天對於很多玩樂團的朋友，有很重要的位子，能和他們推出合作歌，意義很重大。」

▲麋先生高雄巨蛋演唱會順利落幕。（圖／相信音樂提供）

昨晚聖皓在演唱〈一成不變〉時一度哽咽，他先打趣說是過敏，隨後才表示這首歌是寫給爺爺奶奶的，但當初2個最支持他音樂路的人如今都已不在了，「希望他們能在（高雄巨蛋），爺爺奶奶就是寵孫，支持那些大家覺得比較叛逆的事情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，團內唯一人夫貝斯手以諾昨天也公布好消息，是老婆懷孕將滿4個月，預產期約在8、9月，，他卻坦言自己當時還沒有做好準備，因此得知老婆懷孕當下，竟想著：「完了、完了。」，到現在都還在都在消化情緒，但也越來越有要當爸爸的感覺。

▲麋先生。（圖／相信音樂提供）

聖皓笑說當時以諾突然一臉嚴肅找團員們講話，團員們就明白以諾有好消息，「我們非常開心，認識20年的朋友，從小一起長大，如今是我們之中第一個當爸爸的，真的很期待！」也很樂意當孩子的乾爹，演唱會結束後會好好想想要送什麼禮物給麋先生的第一個寶寶，是否擔心以諾未來當爸，會壓縮到團體工作時間？聖皓笑說：「沒看到我們最近跟宇宙人走這麼近？方Q感覺可以來！」