快訊／華語歌手第三人！林俊傑6月前進大巨蛋開唱　場次全曝光粉絲尖叫

記者吳睿慈／綜合報導

歌王JJ林俊傑前進大巨蛋！他的公司「JFJ Productions」2日正式對外官宣巡演《JJ 林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》資訊，台灣站預計在6月7、8日登場，場地就選在臺北大巨蛋，這也是繼周杰倫、張惠妹之後，第三位登上該場地的華語歌手！

▲林俊傑巡演2日官宣新場次。（圖／翻攝自JFJ Productions官方臉書）



林俊傑睽違多年再度返台開唱，他的巡演《JJ 林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》於2日宣布相關訊息，一路預計抵達吉隆坡、香港、首爾等站，台灣則是訂於6月7、8日登場，且選擇在最多可容納4、5萬人的臺北大巨蛋開唱。

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▲林俊傑6月前進大巨蛋開唱，一連開唱2天場次全曝光。（圖／翻攝自JFJ Productions官方臉書）



台北站巡演時間公布，雖然票價、搶票日期待官方揭曉，但林俊傑即將在台開唱一事宣布後，引起大批歌迷驚呼，留言區熱烈表示「終於等到了」、「台北場次來了，該上工了」，也有粉絲表示「2場夠嗎？」預計再度掀起一場搶票大戰。

臺北大巨蛋自啟用後，天王周杰倫於2024年12月初成為第一位使用該場地開演唱會的歌手，後來「妹神」張惠妹接力開唱，林俊傑則是華語歌手第三人。海外歌手部分，少女時代隊長太妍將於3月16日在臺北大巨蛋與歌迷同歡，成為韓星第一人站上大巨蛋。